Токаев перехватил последние рычаги власти у Назарбаева

Токаев перехватил последние рычаги власти у НазарбаеваПричина протестов в Казахстане может крыться в затянувшемся транзите
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности республики, и намерен «действовать жестко» в борьбе с протестами. Он сменил на этой должности в Совбезе первого президента Казахстана (1991-2019 гг.) Нурсултана Назарбаева, сообщил ТАСС. Назарбаев был председателем Совбеза с 1991 г., а с 2018 г. стал его «пожизненным» председателем.
Протесты и нападения на силовиков в Казахстане могут быть связаны именно с затянувшимся в республике транзитом власти, допускают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эти протесты начались 2 января в ряде населенных пунктов из-за того, что газомоторное топливо подорожало после Нового года (до 120 тенге за литр, или 20,28 руб.), 4 января они приобрели общенациональный характер.
Утром 5 января Токаев принял отставку правительства во главе с премьером Аскаром Маминым, и.о. главы кабмина был назначен Алихан Смаилов. Токаев сообщил о введении сроком на 180 дней госрегулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Казахстанскому Агентству по защите конкуренции президент поручил в 20-дневный срок провести расследование на предмет ценового сговора. Правительство, по заверению Токаева, также рассмотрит мораторий на рост тарифов ЖКХ и субсидирование арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения. Также Токаев распорядился создать частно-государственный фонд «Народ Казахстана» для решения проблем детей и здравоохранения.
Кроме того, по данным zakon.kz и телеканала Qazaqstan, задержан директор газоперерабатывающего завода «Казак газ ондеу» в эпицентре протестов — городе Жанаозене в Мангистауской области — за «беспричинно» поднятые цены на газ. Задержан, по данным казахстанских изданий, также и руководитель площадки по электронной торговле данным видом топлива. Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование.
Но протесты это не остановило, а 5 января они перешли в серьезные столкновения с правоохранительными органами и захваты административных зданий, включая мэрию Алма-Аты и резиденцию президента в городе. К вечеру, по данным GlobalCheck, оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране. Также не работает мобильная связь.
Москва пока сдержанно комментирует ситуацию в Казахстане. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти соседней республики не обращались за помощью: «Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы».
Трудно однозначно судить, являются ли выступления полностью спонтанными или у них есть скрытые мотивы, говорит дипломатический источник «Ведомостей». Полное молчание по поводу происходящего партии власти «Нур Отан» и ее основателя, первого президента Нурсултана Назарбаева, наводят на подозрения, что, если с Назарбаевым все будет в порядке, вся ситуация будет использована против второго президента Токаева, который на первом этапе событий избавился от ставленников окружения Назарбаева в правительстве и Комитете нацбезопасности, говорит собеседник.
«Сам по себе резкий рост цен на газовое топливо не мог не стать поводом для раздражения автомобилистов, а затем возмутить и более широкие слои общества на западе страны [в Мангистауской области], это [повышение цен] было исключительно демонстративным решением или даже провокацией», — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он не исключает, что народ возмутили специально. Подозрительным выглядит, по мнению эксперта, и то, насколько быстро мобилизовались протестующие в других регионах Казахстана, для которых рост цен на газомоторное топливо особого значения не имеет — в том же Нур-Cултане и Алма-Ате, говорит Жарихин.
То, что виновным в росте цен было назначено правительство и своим креслом поплатился премьер-министр, а на правительственные посты Токаев распределил собственных ставленников, наводит на мысли, что таким образом действующий президент пытается избавиться от опеки и постоянного «сопровождения» со стороны первого президента, говорит Жарихин. Он отмечает, что странным был приезд на неформальную встречу лидеров стран СНГ Назарбаева вместе с Токаевым в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге.
Риски затянувшегося политического транзита, когда неясно, закончился он или нет, создают условия для дестабилизации, говорит директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук: «Людям [в такой ситуации] непонятно, кто у них власть и что будет завтра».