Токаев перехватил последние рычаги власти у Назарбаева

«Сам по себе резкий рост цен на газовое топливо не мог не стать поводом для раздражения автомобилистов, а затем возмутить и более широкие слои общества на западе страны [в Мангистауской области], это [повышение цен] было исключительно демонстративным решением или даже провокацией», — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он не исключает, что народ возмутили специально. Подозрительным выглядит, по мнению эксперта, и то, насколько быстро мобилизовались протестующие в других регионах Казахстана, для которых рост цен на газомоторное топливо особого значения не имеет — в том же Нур-Cултане и Алма-Ате, говорит Жарихин.