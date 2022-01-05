Середина второго дня общенациональных протестов в Казахстане. Главное

В отдельных населенных пунктах протесты начались еще 2 января из-за того, что газомоторное топливо подорожало после Нового года (до 120 тенге за литр, или 20,28 руб.). Общенациональные протесты начались 4 января и сопровождались столкновениями с силовиками. В Алма-Ате, крупнейшем городе на юге страны, МВД, СОБР и Нацгвардия заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры и пытались сдерживать протестующих, в том числе, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Был ограничен въезд и выезд из города.