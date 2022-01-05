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Середина второго дня общенациональных протестов в Казахстане. Главное

Атаки на силовиков, штурм мэрии Алма-Аты и режим чрезвычайного положения в Нур-Султане
Илья Лакстыгал Дмитрий Гринкевич
Диана Матвеева / Orda.kz / ТАСС

В столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) днем 5 января указом президента республики Касым-Жомарта Токаева было введено чрезвычайное положение. Накануне из-за беспорядков режим ЧП был введен в Алма-Ате и Мангистауской области (административный центр — Актау).

К середине второго дня общенациональных протестов в Казахстане ситуация только ухудшилась: толпа, которую AFP оценила не менее чем в тысячу человек, взяла штурмом городскую администрацию (акимат) Алма-Аты, крупнейшего города республики.

Вооруженные арматурой, щитами и другим оружием люди ворвались в горадминистрацию, сообщает Zakon.kz. По сообщению «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов сбежали, протестующие их избивали. Общий счет пострадавших — десятки человек, сообщает KazTAG.

После столкновений у горадминистрации загорелось и само здание. Горит также здание городской прокуратуры.

В отдельных населенных пунктах протесты начались еще 2 января из-за того, что газомоторное топливо подорожало после Нового года (до 120 тенге за литр, или 20,28 руб.). Общенациональные протесты начались 4 января и сопровождались столкновениями с силовиками. В Алма-Ате, крупнейшем городе на юге страны, МВД, СОБР и Нацгвардия заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры и пытались сдерживать протестующих, в том числе, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Был ограничен въезд и выезд из города.

Протест не сбило обращение президента Токаева. Он заявил, что вина за допущение протестной ситуации, которую спровоцировало повышение цен на сжиженный газ, лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз»

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Волнения продолжились и в других городах Казахстана. Еще до событий в акимате Алма-Аты, в Актобе митингующие взяли городскую администрацию штурмом. Там же силовики де-факто начали занимать сторону протестующих. Как сообщило издание Orda.kz, бойцы ОМОН, охранявшие административные здания, заявили протестующим, что не будут применять против них силовые методы и задерживать. Кроме того, о первых протестах на севере страны, в городе Петропавловск, где проживает русское население, сообщил Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

/Дмитрий Гринкевич / Ведомости

За рубежом пока не сформировалась официальная реакция на протесты в Казахстане и меры властей страны. Российский МИД заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией в стране и заверил, что информации о пострадавших гражданах России нет.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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