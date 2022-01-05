В Алма-Ате и Мангистауской области введено чрезвычайное положение из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алма-Ате с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 г. в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Ранее вечером Токаев обратился к протестующим в крупных городах страны против повышения цен на газомоторное топливо в газодобывающей Мангистауской области с призывом «проявить благоразумие». Глава государства подчеркнул, что власти не хотят конфликта, но пригрозил возможными наказаниями за нарушение закона и заверил, что «власть не падет». В то время как митинги переросли в столкновения с силовиками и на них стали звучать политические требования.