В Алма-Ате и Мангистауской области введено чрезвычайное положение из-за беспорядков

В Алма-Ате и Мангистауской области введено чрезвычайное положение из-за беспорядковРанее президент Казахстана пошел на уступки протестующим против повышения цен на газ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алма-Ате с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 г. в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Ранее вечером Токаев обратился к протестующим в крупных городах страны против повышения цен на газомоторное топливо в газодобывающей Мангистауской области с призывом «проявить благоразумие». Глава государства подчеркнул, что власти не хотят конфликта, но пригрозил возможными наказаниями за нарушение закона и заверил, что «власть не падет». В то время как митинги переросли в столкновения с силовиками и на них стали звучать политические требования.
«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», – сказал Токаев в видеообращении, опубликованном пресс-секретарем президента Казахстана Берик Уали в Facebook.
В бывшей столице страны Алма-Ате, где сегодня перестали работать мессенджеры и мобильный интернет, 4 января начались столкновения митингующих с силовиками, пострадал как минимум один полицейский. Как признали в пресс-службе «Билайн Казахстан», в Алма-Ате в настоящее время наблюдаются «ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компании причинам». Практически во всех крупных городах протестующие пытаются продвинуться к зданиям органов власти, звучат политические лозунги.
Ранее сегодня правительство Казахстана пошло на уступки протестующим против двукратного подорожания газомоторного топлива в Мангистауской области (до 120 тенге за литр, или 20,28 руб.). Это произошло на фоне массовых акций протеста в Актау (административный центр региона), Жаозене, Алма-Ате (сопровождаются столкновениями с силовиками), Актобе, столице Нур-Султане, Караганде и других крупных городах. В итоге цены для жителей Мангистауской области будут, наоборот, снижены до 50 тенге за литр (8,45 руб.), заявил Токаев в своем Twitter. 5 января президент Казахстана проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
Глава государства также пообещал, что кабмин Казахстана рассмотрит отдельно и другие «требования социально-экономического характера», но призвал демонстрантов «не слушать призывы деструктивных группировок, стремящихся подорвать целостность и единство нашей страны». Отдельно объявили о понижении цен на газ и власти Актобе, где протестующие перекрыли автомобильные дороги и железнодорожную магистраль, выйдя на переезд.
Протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей начались в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области 2 января после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года.
Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились. Не остановило их и объявление Токаева о правительственном решении о понижении цен. В Алма-Ате поздно вечером 4 января против примерно 1000 митингующих, шедших в сторону городского акимата (мэрии) и громивших полицейские машины, перекрывшие им путь, на площади Республики силы казахстанского ОМОНа применили светошумовые гранаты, сообщает Sputnik Казахстан. Один сотрудник полиции был, по данным издания, избит протестующими.
На возникновение протестов в Казахстане влияют два фактора: социально-экономический, включая рост цен и рост имущественного неравенства, рост напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также политическая неопределенность на фоне того, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги, считает первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.
Повышение цен на газ – это триггер для прорыва недовольства социально-экономической политикой, коррупцией, запрос на справедливость на фоне внешнего благополучия и процветания, которое демонстрировал Казахстан вовне, уверен Макаркин. Страна и ее политическая система на фоне затянувшегося с 2019 г. «транзита власти» оказались недостаточно «эластичны», чтобы через участие в выборах «выпустить пар» социального недовольства населения.
Второй фактор, по мнению Макаркина, – усталость от Назарбаева, который, по мнению казахстанцев, очевидно задержался у власти. Не случайно, заметил эксперт, протестующие пока апеллируют к действующему президенту – Токаеву. Хотя это не стоит переоценивать: вся реальная оппозиция в стране зачищена в предыдущие годы. Назарбаева при жизни увековечили в имени столицы, его портреты висят во властных кабинетах, его люди занимают различные командные посты в политике и экономике, что в глазах казахстанцев делает именно первого президента ответственным за социально-экономическую ситуацию, добавляет эксперт.
Макаркин подчеркивает, что нынешние протесты невыгодны президенту Токаеву: он, конечно, настроен на уход из-под опеки Назарбаева, но на уход постепенный, без потрясений. Благо, отмечает политолог, «Елбасы» сам понемногу передает ему все новые и новые функции и посты (Ассамблею народов Казахстана, председательство в правящей партии «Нур-Отан»), хотя и сохраняет контроль над силовиками как глава Совбеза. Беспорядки же могут, наоборот, сломать эту эволюцию: ведь ситуация может развиваться как в сторону революции, так и к реакции, опять же, свое слово пока не сказали силовики, отмечает Макаркин.
Вряд ли протесты инспирированы и элитами или их расколом, считает эксперт. И даже если они и хотели бы скорректировать статус-кво в казахстанской политике, то точно не через массовые уличные волнения. Рост цен на топливо и последовавшее недовольство – это точно не спланированная «провокация» против Токаева, а простое технократическое экономическое решение. Оно было принято на фоне оптимистической оценки властями реакции населения (протесты и столкновения 2011 г. в той же Мангистауской области посчитали аномалией) и экономической целесообразности. Сложившаяся ситуация является неожиданностью и для казахстанских властных групп, заключает Макаркин.