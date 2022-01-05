Президент Казахстана заявил о вине правительства в протестах из-за роста цен на газ
Особая вина за допущение протестов в Алма-Ате и Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, в частности на Минэнерго, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации.
«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз», — говорится в сообщении на сайте президента.
Токаев рассказал, что принял прошение премьер-министра Аскара Мамина об отставке, вместе с чем прекратились полномочия всего правительства. Исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.
В ходе совещания Токаев поручил правительству ввести госрегулирование цен на бензин и дизель на 180 дней и на социально значимые товары, разработать закон «О банкротстве физических лиц». Также правительство должно рассмотреть необходимость моратория на повышение тарифов на ЖКУ на 180 дней, субсидирования аренды жилья для социально уязвимых слоев населения и создать фонд «Народу Казахстана» для решения проблем здравоохранения и детей.
Протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей начались в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области 2 января после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), однако протесты продолжились.
Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час.