Казахстанский бизнес заявил об ущербе от беспорядков на $100 млн

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые вылились в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На территории Казахстана до 19 января введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку, в стране начали работу миротворцы стран ОДКБ. В ходе вооруженного противостояния 26 протестующих были убиты, более 3000 задержаны. По данным МВД, погибли 18 сотрудников полиции, пострадали 748 полицейских и служащих нацгвардии. Особенно напряженная ситуация сложилась в крупнейшем городе страны, Алматы, где были разгромлены здания администрации и представительства генпрокуратуры, а также офисы пяти телеканалов, некоторые магазины, банки и торговые центры.