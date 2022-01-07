Казахстанский бизнес заявил об ущербе от беспорядков на $100 млн
Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 44 млрд тенге ($101 млн), подсчитали в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».
«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 млрд тенге (в Алматы 43,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», — говорится в сообщении организации.
По данным «Атамекен», всего в стране в ходе волнений пострадали 519 субъектов бизнеса, расположенных в 662 объектах (из них 14 — ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб понесли заведения общепита и предприятия сферы торговли, транспорта, услуг и финансового сектора. В оружейной ассоциации «КОРАМСАК» сообщили, что в Алматы было разграблено шесть магазинов оружия.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.
В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые вылились в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На территории Казахстана до 19 января введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку, в стране начали работу миротворцы стран ОДКБ. В ходе вооруженного противостояния 26 протестующих были убиты, более 3000 задержаны. По данным МВД, погибли 18 сотрудников полиции, пострадали 748 полицейских и служащих нацгвардии. Особенно напряженная ситуация сложилась в крупнейшем городе страны, Алматы, где были разгромлены здания администрации и представительства генпрокуратуры, а также офисы пяти телеканалов, некоторые магазины, банки и торговые центры.