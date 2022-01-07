Более 3000 человек задержаны в Казахстане в ходе беспорядков

За несколько дней уличные демонстрации охватили всю страну, а их участники стали выдвигать политические требования. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а Токаев сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который занимал эту должность бессменно с 1991 г. В тот же день по всей республике был объявлен режим чрезвычайного положения до 19 января, въезд иностранных граждан был приостановлен.