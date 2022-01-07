Более 3000 человек задержаны в Казахстане в ходе беспорядков
В ходе массовых протестов в Казахстане, переросших в беспорядки, были задержаны более 3000 человек. Об этом сообщает государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД республики.
Были убиты 26 участников беспорядков, которых правоохранители называют вооруженными преступниками, еще 18 были ранены. По данным МВД, в ходе вооруженного противостояния погибли 18 сотрудников полиции, пострадали 748 полицейских и служащих нацгвардии. Все здания акиматов (мэрий) и отделений полиции в стране находятся под контролем силовиков, сообщили в ведомстве. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в пятницу, 7 января, заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, а местные власти контролируют ситуацию.
Накануне подразделения Коллективных миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к миссии для нормализации обстановки в Казахстане по просьбе Токаева. Со 2 января в стране не утихают волнения, поводом для которых изначально стало двукратное повышение цен на сжиженный природный газ, которое власти объяснили переходом на биржевую электронную торговлю.
За несколько дней уличные демонстрации охватили всю страну, а их участники стали выдвигать политические требования. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а Токаев сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который занимал эту должность бессменно с 1991 г. В тот же день по всей республике был объявлен режим чрезвычайного положения до 19 января, въезд иностранных граждан был приостановлен.
Особенно сложная ситуация сложилась в самом крупном городе страны, Алматы, где начались массовые беспорядки и произошли столкновения протестующих с силовиками. Мародеры в городе напали на офисы пяти телеканалов и разгромили магазины, банки и торговые центры.