Бизнес-интересы России в Казахстане: как на них повлияют протесты в республике

Наиболее важен Казахстан для «Росатома», который владеет долями в ряде крупных уранодобывающих проектов страны. Казахский уран считается одним из наиболее дешевых по себестоимости добычи, а страна в последние годы является мировым лидером по добыче природного урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 г. добыча урана (закись-окись урана, U308) в Казахстане составила 19 800 т, это около 41% от мирового производства. При этом весь «Росатом» добыл лишь около 7100 т, на долю российских активов из этого объема пришлось лишь около 40%. Остальное – это активы в Казахстане: разрабатываемые в рамках СП с государственным «Казатомпромом» (месторождения Акбастау: Каратау, Заречное и др.).