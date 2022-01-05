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Бизнес-интересы России в Казахстане: как на них повлияют протесты в республике

Риски для иностранных инвесторов выше, чем для российских, считают эксперты
Владимир Степанов (Дзагуто) Алексей Никольский
Максим Богодвид / РИА Новости

Бизнес-интересы российских компаний в Казахстане, охваченном протестами, относительно невелики. Экономика Казахстана сохраняет сырьевую направленность (добыча углеводородов: угля, рудных полезных ископаемых), но российских инвестиций в такие проекты немного.

Наиболее важен Казахстан для «Росатома», который владеет долями в ряде крупных уранодобывающих проектов страны. Казахский уран считается одним из наиболее дешевых по себестоимости добычи, а страна в последние годы является мировым лидером по добыче природного урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 г. добыча урана (закись-окись урана, U308) в Казахстане составила 19 800 т, это около 41% от мирового производства. При этом весь «Росатом» добыл лишь около 7100 т, на долю российских активов из этого объема пришлось лишь около 40%. Остальное – это активы в Казахстане: разрабатываемые в рамках СП с государственным «Казатомпромом» (месторождения Акбастау: Каратау, Заречное и др.).

При этом в последнее время активизировались переговоры по возможному инвестированию в Казахстан российских энергокомпаний. В частности, государственная «Интер РАО» намерена создать в стране СП по импорту российской электроэнергии. В Казахстан переместилась значительная часть майнеров криптовалют после запрета их деятельности в Китае, что вызвало резкий всплеск энергопотребления в стране (до 1 ГВт). Также казахская сторона говорила о готовности к переговорам по размещению в стране АЭС по российскому проекту («Ведомости» подробно разбирались в этой ситуации 29 декабря). В «Росатоме» отказались от оперативных комментариев по ситуации в Казахстане.

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Кроме того, в Казахстане работают и российские нефтедобывающие компании: в первую очередь, «Лукойл» и «Роснефть». Последняя владеет российской долей проекта по разработке шельфового месторождения Курмангазы на Каспии (непосредственно компании принадлежит 25% актива). «Лукойл» активно вкладывается в разработку российского шельфа Каспия: но также инвестирует и в добычные проекты соседних стран. Например, у компании есть 13,5% в проекте Карачаганак, 5% в Тенгизе, 50% в блоке Жениз и 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК, трубопровод по доставке нефти с Тенгиза в порт Новороссийска). «Ведомости» направили запрос в «Лукойл». В КТК также есть доли и у «Транснефти» (31%) и СП «Роснефть-Шелл» (7,5%).

У России и Казахстана не очень много совместных проектов в нефтегазовой сфере, особенно по сравнению с присутствием в казахстанском нефтегазе инвестиций из Китая или западных корпораций, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По мнению эксперта, если протесты в Казахстане пойдут по негативному сценарию и приведут к длительной дестабилизации обстановки в стране, то риски для иностранных инвесторов будут выше, чем для российских.

В сфере добычи твердых полезных ископаемых присутствие отечественных инвесторов еще менее заметно. Наиболее известным проектом является угольный разрез «Богатырь Комир», в котором 50% у «Русала», основанного Олегом Дерипаской. Еще 50% в активе у государственной компании Казахстана «Самрук-Казына». По данным сайта «Русала», доля компании в мощности разреза – 22,4 млн т, на актив приходится 42% от добычи угля в стране.

Также Россия и Казахстан совместно управляют космодромом Байконур. Согласно информации администрации Байконура (ЗАТО, управляемое по соглашению с Казахстаном властями России. – «Ведомости»), в городе проживают около 76 000 человек, включая 25 000 граждан России, 50 000 граждан Казахстана и 1000 граждан других государств. По соглашению 1994 г. Россия ежегодно платит за аренду космодрома Байконур $115 млн. По словам представителя «Роскосмоса», ситуация в городе Байконур спокойная, правоохранительные органы работают в штатном режиме, ситуация регулярно докладывается руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Директор Центра мировых и европейских комплексных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорит, что на данный момент нет оснований говорить о каких-то угрозах российским инвестициям в Казахстане. С ним согласен директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук. По его словам, происходящие в Казахстане протесты в данный момент не несут угрозы ни российским инвестициям, ни российским объектам, включая космодром Байконур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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