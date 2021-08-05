«Капитал – это мертвый труд...» – писал классик, вряд ли ожидая тотальной роботизации ручного живого труда. И эта заповедь – вернее, ее часть – не единственный из длинного списка канонов, почва под которыми закачалась. Кто сейчас станет настаивать на традиционном демократическом лозунге о невмешательстве государства в экономику? Управляющий международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов смотрит на возможность соблюсти чистоту рыночных отношений не без скепсиса: «Роль государства усилилась в постковидное время – люди осознали важность баланса между природопользователями и населением, социальными интересами общества и работодателей, крупными корпорациями и малым и средним бизнесом, интересами корпораций и правами работников». Но в самую суть капитализма – стремление к прибыли – Келимбетов, бывший председатель Нацбанка Казахстана, вице-премьер, министр экономического развития, веры не растерял.