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«ESG-принципы, скорее всего, станут новой библией»

Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов рассуждает о преимуществах английского права и зовет бизнес в свою «альтернативную юрисдикцию»
Дмитрий Гринкевич
Управляющий международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов /Максим Стулов / Ведомости

«Капитал – это мертвый труд...» – писал классик, вряд ли ожидая тотальной роботизации ручного живого труда. И эта заповедь – вернее, ее часть – не единственный из длинного списка канонов, почва под которыми закачалась. Кто сейчас станет настаивать на традиционном демократическом лозунге о невмешательстве государства в экономику? Управляющий международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов смотрит на возможность соблюсти чистоту рыночных отношений не без скепсиса: «Роль государства усилилась в постковидное время – люди осознали важность баланса между природопользователями и населением, социальными интересами общества и работодателей, крупными корпорациями и малым и средним бизнесом, интересами корпораций и правами работников». Но в самую суть капитализма – стремление к прибыли – Келимбетов, бывший председатель Нацбанка Казахстана, вице-премьер, министр экономического развития, веры не растерял.

– Как создание международного финансового центра «Астана» вписывается в контекст экономических реформ, которые проводятся в Казахстане?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных