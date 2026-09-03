Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда»

ССК «Звезда» через «Современные технологии судостроения» на 83,35% принадлежит «Роснефтегазу», основному акционеру нефтяной компании «Роснефть». Верфь располагается в г. Большой Камень в 30 км от Владивостока. Якорным заказчиком предприятия является «Роснефть», для которой верфь должна построить в общей сложности 28 судов. Всего в портфеле заказов судостроительного комплекса контракты на производство 50 судов, 24 из них находятся в процессе строительства. Заказчикам уже передано девять судов: пять танкеров типа «Афрамакс», один арктический танкер-челнок дедвейтом 69 000 т, один танкер-продуктовоз типа MR и два танкера-газовоза.