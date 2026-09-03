Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда»Оператором и якорным заказчиком предприятия является «Роснефть»
Президент России Владимир Путин в рамках визита на Дальний Восток и Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) посетил судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в г. Большой Камень в Приморском крае. Президент осмотрел арктический танкер-газовоз «Петр Столыпин». Президент поднялся в рубку танкера, где для него открылся панорамный вид на всю судоверфь. Сопровождал Путина главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Нефтяная компания занимается реализацией проекта по развитию судостроительного комплекса «Звезда».
«Петр Столыпин» является ледокольным судном класса Arc7, что означает способность самостоятельно передвигаться во льдах толщиной свыше 2 м. Танкер предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути. Судно входит в серию из пяти ледокольных танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк».
Головное судно серии – «Алексей Косыгин» – было сдано в эксплуатацию в декабре 2025 г. Путин принимал участие в церемонии имянаречения этого газовоза во время своего предыдущего визита на «Звезду» в 2023 г. Второй танкер в серии – «Константин Посьет» – был передан заказчику в июне этого года.
«Петр Столыпин» вмещает свыше 172 000 куб. м СПГ, из которого в результате регазификации может быть получено 104 млн куб. м природного газа. Длина судна составляет 300 м, ширина – 48,8 м, дедвейт – 81 000 т, мощность силовой установки газовоза – 60 МВт.
Два оставшихся танкера судна серии находятся в стадии достройки. В «Роснефти» отмечают, что Россия является единственной страной в мире, которая строит газовозы ледового класса. В сообщени Кремля говорится, что вокруг верфи «Звезда» формируется крупный производственный кластер, который включает уже построенный завод винторулевых колонок «Сапфир». Это разновидность движителя судна, которая представляет собой гребной винт, расположенный на вращающейся колонке, что придает дополнительную маневренность судну. «Сапфир» является единственным в России предприятием, производящим современные винторулевые колонки ледового класса. Их мощность составляет от 7,5 до 15 МВт.
«Звезда» – крупнейшее в стране и одно из самых современных в мире предприятий, созданное с нуля в постсоветский период. Комплекс специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для круглогодичной работы в Арктике.
ССК «Звезда» через «Современные технологии судостроения» на 83,35% принадлежит «Роснефтегазу», основному акционеру нефтяной компании «Роснефть». Верфь располагается в г. Большой Камень в 30 км от Владивостока. Якорным заказчиком предприятия является «Роснефть», для которой верфь должна построить в общей сложности 28 судов. Всего в портфеле заказов судостроительного комплекса контракты на производство 50 судов, 24 из них находятся в процессе строительства. Заказчикам уже передано девять судов: пять танкеров типа «Афрамакс», один арктический танкер-челнок дедвейтом 69 000 т, один танкер-продуктовоз типа MR и два танкера-газовоза.
Тот факт, что президент России посетил завод «Звезда», говорит об особом внимании государства к вопросам судостроения в России и его новейшим разработкам, в также к Северному морскому пути – стратегической транспортной артерии, на производстве судов для которой специализируется «Звезда», отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.