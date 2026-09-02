Как прошел первый день визита Владимира Путина на Дальний Восток

Как прошел первый день визита Владимира Путина на Дальний ВостокПрезидент посетил судоверфь «Звезда», провел совещание и несколько встреч
Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Ключевым мероприятием первого дня поездки президента стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на Восточный экономический форум (ВЭФ). Совещание, правда, состоялось уже глубоко после полуночи по местному времени.
Дальний Восток и Арктика показывают высокую динамику изменений, причем по ряду ключевых параметров превышают общероссийские, подчеркнул Путин. По его словам, именно это и было целью работы – повысить темпы роста, чтобы не допустить депопуляции Дальнего Востока. «И в целом это у нас получается – не все получается, но получается», – заметил он.
Президент призвал использовать конкурентное преимущество Дальнего Востока – близость к глобальным центрам мирового экономического роста. На днях правительство завершило подготовку новой Стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанной до 2036 г. А кроме того, на недавнем оперативном совещании с членами Совбеза обсуждалась Стратегия развития Арктики. По словам Путина, эти документы формируют план действий, которые должны решать органы власти, регионы, муниципалитеты и бизнес для развития территорий. Стратегии запускают ряд программ и инициатив, среди которых переход от отдельных мер поддержки в отдельных регионах к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и Арктике. Еще одна тема – это введение в регионах ДФО особого правового режима, который позволяет оперативно внедрять технологии в экономике и социальной сфере.
«Подчеркну: фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона», – сказал он. Правда, и все, о чем договаривались раньше, тоже нужно выполнять, подчеркнул Путин. «Поговорим о том, что удалось сделать в полном объеме и где нужно приложить дополнительные усилия», – добавил он.
Для Дальнего Востока согласована ставка страховых взносов 15% для новой единой территории опережающего развития (ТОР), рассказал на совещании глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, за десять лет резиденты преференциальных режимов Дальнего Востока заплатили около 723 млрд руб. Законопроект о создании единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики в Госдуму внесут осенью. По сути, ЕТОР будет действовать на более чем половине территории России. По плану она должна заработать с 1 января 2027 г.
«Единая ТОР заменит существующие режимы ТОР, свободного порта и Арктической зоны. Но мы предлагаем сохранить два нишевых механизма, разработанных по вашим поручениям: это Международные территории опережающего развития и Курильский режим. Это новые механизмы, они работают с 2025 и с 2022 гг. Соответственно, направлены: первый – на привлечение иностранных инвесторов из дружественных стран, второй – на стимулирование развития Курильских островов», – сказал Чекунков. Компании по добыче нефти и газа, а также те, кто занимаются финансовой и подакцизной деятельностью, не смогут претендовать на льготы ЕТОР.
До совещания президент дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.
Начал же свой визит Путин на Дальний Восток с также весьма традиционного визита – на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. На верфи создается производственный кластер – работает завод винторулевых колонок «Сапфир», строится Приморский металлургический завод. Президенту провели экскурсию по танкеру-газовозу «Петр Столыпин». После этого Путин посетил рыболовный траулер «Капитан Юнак».
Прибыв на площадку ВЭФа на острове Русский, президент провел две двусторонние встречи – с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Уралом и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. С лидерами Монголии и Китая Ухнаагийн Хурэлсухом и Си Цзиньпином Путин проводил двусторонние встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке.
3 сентября президент проведет еще одну двустороннюю встречу – с президентом Индонезии Прабово Субианто. А также примет участие в пленарном заседании ВЭФа.