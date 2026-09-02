Как прошел первый день визита Владимира Путина на Дальний Восток

Президент призвал использовать конкурентное преимущество Дальнего Востока – близость к глобальным центрам мирового экономического роста. На днях правительство завершило подготовку новой Стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанной до 2036 г. А кроме того, на недавнем оперативном совещании с членами Совбеза обсуждалась Стратегия развития Арктики. По словам Путина, эти документы формируют план действий, которые должны решать органы власти, регионы, муниципалитеты и бизнес для развития территорий. Стратегии запускают ряд программ и инициатив, среди которых переход от отдельных мер поддержки в отдельных регионах к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и Арктике. Еще одна тема – это введение в регионах ДФО особого правового режима, который позволяет оперативно внедрять технологии в экономике и социальной сфере.