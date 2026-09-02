Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин»
В ходе визита во Владивосток президент России Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин». Об этом сообщает Кремль в мессенджере Max.
Глава государства поднялся в рубку танкера, где для него была проведена экскурсия. Президента сопровождал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Петр Столыпин» является ледокольным судном класса Arc7. Танкер предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути.
Россия построила серию из пяти ледокольных танкеров Arc7 для «Арктик СПГ-2». Головное судно «Алексей Косыгин» уже перевозит газ по Севморпути, «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, а еще два судна достраиваются. ССК «Звезда» – единственная верфь в России, способная строить такие газовозы с мембранной системой хранения СПГ.
До этого сообщалось, что президент прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» под Владивостоком – крупнейшее в стране и одно из самых современных в мире предприятий, созданное с нуля в постсоветский период. Проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента. Комплекс специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для круглогодичной работы в Арктике.