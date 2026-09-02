Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин»

До этого сообщалось, что президент прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» под Владивостоком – крупнейшее в стране и одно из самых современных в мире предприятий, созданное с нуля в постсоветский период. Проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента. Комплекс специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для круглогодичной работы в Арктике.