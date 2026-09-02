Путин посетил верфь «Звезда» в Приморье

Судостроительный комплекс «Звезда» – крупнейший в стране и один из самых современных в мире комплексов, созданный с нуля в постсоветский период. Предприятие специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики.