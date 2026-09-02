Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 541,5+1,82%CNY Бирж.12,896-0,26%IMOEX2 167,13-0,92%RTSI786,94-0,92%RGBI113,72-0,12%RGBITR772,51-0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин посетил верфь «Звезда» в Приморье

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», который находится около Владивостока, сообщило агентство «РИА Новости».

Судостроительный комплекс «Звезда» – крупнейший в стране и один из самых современных в мире комплексов, созданный с нуля в постсоветский период. Предприятие специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики.

Предприятие обладает уникальными техническими возможностями, включая крупнейший в стране открытый тяжелый достроечный стапель, самый большой по совокупным параметрам сухой док и крановое оборудование грузоподъемностью до 1200 тонн.

2 сентября российский лидер посетил Владивосток в рамках рабочего визита. Он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который президент назвал уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России.

Судоверфь «Звезда» – самая современная верфь России, которая ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её