Путин посетил верфь «Звезда» в Приморье
Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», который находится около Владивостока, сообщило агентство «РИА Новости».
Судостроительный комплекс «Звезда» – крупнейший в стране и один из самых современных в мире комплексов, созданный с нуля в постсоветский период. Предприятие специализируется на строительстве крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики.
Предприятие обладает уникальными техническими возможностями, включая крупнейший в стране открытый тяжелый достроечный стапель, самый большой по совокупным параметрам сухой док и крановое оборудование грузоподъемностью до 1200 тонн.
Судоверфь «Звезда» – самая современная верфь России, которая ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента.