Путин прибыл во ВладивостокПрезидент примет участие в ВЭФ-2026
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщило «РИА Новости».
Ранее в обращении к участникам ВЭФа Путин назвал форум уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России. ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главная тема в 2026 г. – «Дальний Восток – развитие во благо людей».
Накануне, 1 сентября, Путин выступил в Бишкеке на заседании совета глав государств – членов ШОС. Темой саммита стало «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию».