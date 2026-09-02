Путин прибыл во Владивосток

Ранее в обращении к участникам ВЭФа Путин назвал форум уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России. ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главная тема в 2026 г. – «Дальний Восток – развитие во благо людей».