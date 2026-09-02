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Путин прибыл во Владивосток

Президент примет участие в ВЭФ-2026
Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщило «РИА Новости».

Ранее в обращении к участникам ВЭФа Путин назвал форум уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России. ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главная тема в 2026 г. – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

 Накануне, 1 сентября, Путин выступил в Бишкеке на заседании совета глав государств – членов ШОС. Темой саммита стало «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию». 

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