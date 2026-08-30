Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для обсуждения вектора развития страны

В своем обращении к участникам ВЭФа Путин отметил, что за прошедшие годы форум зарекомендовал себя как площадка для открытого и конструктивного диалога между бизнесом, властью и экспертами. По словам президента, на ВЭФе обсуждаются не только стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России. На форуме укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в таких сферах, как логистика, промышленность и энергетика.