Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для обсуждения вектора развития страны
Президент России Владимир Путин назвал Восточный экономический форум уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России. Телеграмма с обращением главы государства опубликована на сайте Кремля.
В своем обращении к участникам ВЭФа Путин отметил, что за прошедшие годы форум зарекомендовал себя как площадка для открытого и конструктивного диалога между бизнесом, властью и экспертами. По словам президента, на ВЭФе обсуждаются не только стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России. На форуме укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в таких сферах, как логистика, промышленность и энергетика.
Президент подчеркнул, что девиз нынешнего форума – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Он выразил уверенность, что участники ВЭФа предложат решения для создания новых возможностей для бизнеса, повышения качества жизни людей и модернизации дальневосточных городов и сел, а их идеи воплотятся в жизнь.
XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Деловая программа объединит около 70 сессий в пяти тематических треках – от привлечения частных инвестиций до логистики и технологий. «Главным гостем» ВЭФа во Владивостоке станет президент Индонезии Прабово Субианто. На высоком уровне во Владивостоке, включая пленарную сессию ВЭФа, будут представлены Китай – зампремьера Госсовета Дином Сюэсяном, Монголия – премьером Ням-Осорын Учралом, Мьянма – вице-президентом Нью Со. С Учралом Путин проведет двустороннюю встречу 2 сентября – это первая поездка главы монгольского правительства в Россию.
15 августа советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков заявил, что в ходе выступления Путина на форуме ожидается «много важных заявлений».