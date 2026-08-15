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Главная / Политика /

Кобяков рекомендовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФе

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать значимые заявления, которые западным странам стоит учесть. Об этом ТАСС заявил его советник, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

«Будет много важных заявлений. И конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – сказал Кобяков.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Главная тема – «Дальний Восток – развитие во благо людей». В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

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