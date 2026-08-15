Кобяков рекомендовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФе

Главная тема – «Дальний Восток – развитие во благо людей». В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».