Премьер-министр отчитался о мерах поддержки семей с детьми

Премьер-министр отчитался о мерах поддержки семей с детьмиМишустин сообщил о выплате маткапитала 14,5 млн семей
Материнский капитал за время его существования с 2007 г. получили 14,5 млн семей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Государственной думы. Маткапитал шестой год подряд назначается сразу при рождении первенца, подчеркнул глава правительства. С 2022 г. вернулись к его индексации по фактической инфляции. Программа продлена до 2030 г. включительно, добавил он.
За 2024 г., объявленный президентом Годом семьи, правительство расширило программы поддержки родителей, сказал Мишустин. Родители получают государственную помощь с момента подготовки к родам и до начала самостоятельной жизни ребенка, отметил премьер.
Социальные гарантии для родителей расширяются, подчеркнул премьер. Год назад максимальный размер выплаты по беременности и родам составлял 565 000 руб., а по состоянию на 2025 г. он приблизился к 800 000 руб., сообщил Мишустин. Пособие по уходу за ребенком с 2024 г. сохраняется даже при досрочном возвращении родителей к трудовой деятельности до того, как ребенку исполнится 1,5 года.
С июня следующего года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. Такая помощь станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей.
Особое внимание уделяется многодетным семьям, подчеркнул Мишустин. На федеральном уровне для них предусмотрен ряд преференций, в том числе повышенный налоговый вычет и субсидия в 450 000 руб. для погашения ипотеки. Ею в 2024 г. воспользовались почти 160 000 семей, сообщил премьер-министр. Субсидию получают семьи при рождении третьего и последующих детей, ее действие продлено до конца 2030 г.
Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин перечислил ряд других мер поддержки семей без критериев нуждаемости. Так, семейная ипотека продлена в России до 2030 г. – по ней продолжит действовать ставка 6%. Поддержка в размере 12,5 млрд руб. направлена в 41 регион с низким уровнем рождаемости.
Преодолеть трудности семьям также помогает социальный контракт, отметил Мишустин. Это специальное соглашение между органами социальной защиты и гражданами с низкими доходами. Государство предоставляет гражданину или семье с доходом меньше прожиточного минимума безвозмездную финансовую помощь. Получатели должны потратить субсидию на преодоление финансовых трудностей, например, поиск работы, профпереподготовку, ведение подсобного хозяйства, запуск собственного бизнеса. Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 350 000 руб. Установлен приоритетный порядок заключения социального контракта с многодетными семьями.
Также поддержку оказывает единое пособие, с 2024 г. оно призвано постепенно заменить все прочие ежемесячные выплаты для поддержки малообеспеченных семей с детьми. На него могут претендовать женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, также его можно получить на ребенка в возрасте от трех до 17 лет. По состоянию на октябрь 2024 г. единое пособие получают родители 10,2 млн детей и более 150 000 беременных женщин, сообщал «Ведомостям» представитель Минтруда.
С 2026 г. появится выплата для родителей двоих и более детей с доходом семьи ниже 1,5 прожиточного минимума, напомнил Мишустин. НДФЛ за прошедший год для таких семей будет по ставке 6%. Потенциальными получателями станут 4,2 млн семей, воспитывающих 10,9 млн детей. Такой закон уже подписан президентом.
Количество многодетных семей в России составляло 2,65 млн по состоянию на 23 января 2025 г., сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова. Она напомнила, что на 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. В июле 2024 г. Росстат сообщил, что каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По данным ведомства, доля многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.