Премьер-министр отчитался о мерах поддержки семей с детьми

Количество многодетных семей в России составляло 2,65 млн по состоянию на 23 января 2025 г., сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова. Она напомнила, что на 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. В июле 2024 г. Росстат сообщил, что каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По данным ведомства, доля многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.