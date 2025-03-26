Выступление Мишустина с ежегодным отчетом в Госдуме. Главное

Выступление Мишустина с ежегодным отчетом в Госдуме. ГлавноеПремьер отчитался об итогах работы правительства в 2024 году и ответил на вопросы депутатов
13:30 Депутаты начинают серии своих вопросов правительству. Депутат от КПРФ Нина Останина напомнила, что 5 марта кабмин принял важный документ о семейной демографической политике до 2036 г., в том числе – по поддержке многодетной семьи. «Абсолютно объективно необходим, – заявила она. – Без специальной демографической операции нам не отстоять свой государственный суверенитет».
13:20 «Надо отдать должное председателю правительства, всем членам правительства, что они стали более открытыми, более эффективно выстроен диалог. А это не только основа для взаимного доверия, но и развития. Потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития», – оценил работу кабмина спикер Госдумы Вячеслав Володин.
13:18 Мишустин завершил отчет.
13:17 «Нам удалось выстроить эффективную работу. Мы гордимся своей страной и будем делать все необходимое для ее процветания».
13:12 Прошлой весной президент определил цели развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Правительство уже утвердило единый план по достижению таких целей. Он обеспечивает взаимосвязанность всех доступных инструментов по выполнению стоящих перед страной задач. Главными из них являются, конечно, национальные проекты. Сейчас утверждены уже 19 новых нацпроектов.
13:10 Санкции не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики, заявил Мишустин: «Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе».
13:00 «Нужно, чтобы туристическая инфраструктура отвечала запросам путешественников по комфорту, уровню сервиса. По итогам прошлого года, рост туристических поездок по стране превысил 10%. Но главное, что мы обеспечили нашим гражданам возможности больше путешествовать по своей стране».
12:59 Россия находится под санкциями, но они не достигли целей своих создателей и в сфере энергетики. РФ сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе. За последние 5 лет ввод новых генерирующих мощностей составил почти 10 ГВт.
12:51 «Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, во многом благодаря обрабатывающему сектору».
12:49 Очень важная новость в том, что опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Для этого была проведена огромная работа.
12:46 В России идет внедрение цифровых решений во все сферы экономики: «Для этого у нас есть сильная отрасль информационных технологий. За 6 лет она стала одной из самых быстро растущих в экономике РФ, увеличив свой вклад в ВВП почти в 2 раза».
12:45 Более трети научных исследований в России ведутся учеными в возрасте до 39 лет, для них создано 940 новых лабораторий.
12.42 «Мы актуализировали стратегию научно-технического развития. Ожидаем, что прорывные решения они смогут изменить промышленные продукты», – сказал премьер.
12:40 Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет и их благоустройство. За шесть лет приведено в порядок свыше 70 000 общественных пространств и придомовых территорий.
12:38 В 2024 г. было построено и отремонтировано около 25 000 км дорог.
12:36 В России за шесть лет уложили около миллиарда квадратных метров асфальта. Нормативам соответствуют уже 86% автодорог в крупных городах и 55% в регионах.
12:20 160 000 многодетных семей получили выплату на ипотеку в 2024 году.
12.12 Рост реальных доходов населения в России достиг 8,5% при минимальной безработице.
12.10 Основной движущей силой экономического роста стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%.
12.08 Второй год подряд Российская экономика движется темпами, превышающими среднемировые. Именно такую цель определил президент. В 2024 г. валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,1%, что значительно превышает средний показатель у развитых стран. За два года рост российской экономики превысил европейскую более, чем в шесть раз, а в ряде государств уже наблюдается рецессия.
«В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы – помочь гражданам, регионам, бизнесу и обеспечить динамичное развитие России», – сказал Мишустин.
12.00 В начале своей речи он подчеркнул важность совместных усилий депутатов, сенаторов и правительства, которые помогли достичь выполнения ряда ключевых задач, поставленных президентом.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 марта выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. Прямую трансляцию ведет Госдума. Обязанность кабмина отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в российской Конституции.