Выступление Мишустина с ежегодным отчетом в Госдуме. Главное

13:20 «Надо отдать должное председателю правительства, всем членам правительства, что они стали более открытыми, более эффективно выстроен диалог. А это не только основа для взаимного доверия, но и развития. Потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития», – оценил работу кабмина спикер Госдумы Вячеслав Володин.