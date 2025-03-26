Мишустин поддержал ввод дополнительной педагогической специальности в вузах
Правительство поддерживает предложение «Единой России» о введении второй педагогической специальности по профилю в непедагогических вузах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.
Инициативу озвучила председатель комитета по просвещению Ирина Белых. По ее словам, возможность получить вместе с профильной еще и педагогическую специальность позволит решить проблему подготовки кадров для образовательных учреждений.
Мишустин ответил, что в правительстве поддерживают такое предложение.
«Это позволит через 4-6 лет привлечь на работу в школы и в колледжи учителей по профилю, которые обладают научными, профессиональными знаниями по этому предмету. Предложение отличное, будем продолжать работать», – сказал Мишустин.
Он также напомнил, что в ноябре 2024 г. был утвержден план по бесплатному получению дополнительной педагогической квалификации всеми студентами, которые по программам высшего образования обучаются математике, естественным и техническим наукам.
В России по-прежнему не хватает работников в сфере образования, сообщала в марте зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на пленарном заседании Госдумы. Среди причин дефицита кадров – низкая зарплата и высокий уровень нагрузки. Также Счетная палата указала на недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель». По данным госоргана, 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе по причине отсутствия жилья и работы для членов семьи.
В феврале вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации заявил, что число молодых учителей в России в возрасте до 25 лет увеличилось за пять лет только на 1,5%. По данным Росстата, педагогов в возрасте старше 65 лет – 6,9%, а до 35 лет – 22,6%.