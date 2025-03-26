Мишустин поддержал ввод дополнительной педагогической специальности в вузах

В феврале вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации заявил, что число молодых учителей в России в возрасте до 25 лет увеличилось за пять лет только на 1,5%. По данным Росстата, педагогов в возрасте старше 65 лет – 6,9%, а до 35 лет – 22,6%.