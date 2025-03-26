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Мишустин поддержал ввод дополнительной педагогической специальности в вузах

Ведомости

Правительство поддерживает предложение «Единой России» о введении второй педагогической специальности по профилю в непедагогических вузах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

Инициативу озвучила председатель комитета по просвещению Ирина Белых. По ее словам, возможность получить вместе с профильной еще и педагогическую специальность позволит решить проблему подготовки кадров для образовательных учреждений.

Мишустин ответил, что в правительстве поддерживают такое предложение.

«Это позволит через 4-6 лет привлечь на работу в школы и в колледжи учителей по профилю, которые обладают научными, профессиональными знаниями по этому предмету. Предложение отличное, будем продолжать работать», – сказал Мишустин.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 г. был утвержден план по бесплатному получению дополнительной педагогической квалификации всеми студентами, которые по программам высшего образования обучаются математике, естественным и техническим наукам.

В России по-прежнему не хватает работников в сфере образования, сообщала в марте зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на пленарном заседании Госдумы. Среди причин дефицита кадров – низкая зарплата и высокий уровень нагрузки. Также Счетная палата указала на недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель». По данным госоргана, 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе по причине отсутствия жилья и работы для членов семьи.

В феврале вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации заявил, что число молодых учителей в России в возрасте до 25 лет увеличилось за пять лет только на 1,5%. По данным Росстата, педагогов в возрасте старше 65 лет – 6,9%, а до 35 лет – 22,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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