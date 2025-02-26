В России доля молодых учителей до 25 лет за пять лет выросла только на 1,5%
Он уточнил, что, по данным Росстата, педагогов в возрасте старше 65 лет – 6,9%, а до 35 лет – 22,6%. Чернышенко указал на необходимость создавать меры по сокращению дефицита педагогов в школах.
Разработкой мер необходимо заниматься совместно с регионами, следует из его выступления.
11 февраля Чернышенко предложил связывать доход учителей с успехами их учеников. По словам вице-премьера, предложенная система будет напоминать ту, которая существует в спортивной сфере.
10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что количество молодых педагогов составляет 10% общего числа. По его словам, в случае если старшее поколение решит уйти из профессии, его некому будет заменить.