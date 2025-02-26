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В России доля молодых учителей до 25 лет за пять лет выросла только на 1,5%

Ведомости

Число молодых учителей в России в возрасте до 25 лет увеличилось за пять лет только на 1,5%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации, передает Интерфакс.

Он уточнил, что, по данным Росстата, педагогов в возрасте старше 65 лет – 6,9%, а до 35 лет – 22,6%. Чернышенко указал на необходимость создавать меры по сокращению дефицита педагогов в школах.

Разработкой мер необходимо заниматься совместно с регионами, следует из его выступления.

11 февраля Чернышенко предложил связывать доход учителей с успехами их учеников. По словам вице-премьера, предложенная система будет напоминать ту, которая существует в спортивной сфере.

10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что количество молодых педагогов составляет 10% общего числа. По его словам, в случае если старшее поколение решит уйти из профессии, его некому будет заменить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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