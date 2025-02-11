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Доход учителей в России предложили связать с успехами их учеников

Ведомости

В правительстве России рассматривают введение системы поощрения учителей в зависимости от достижений их учеников. Эта инициатива была озвучена вице-премьером Дмитрием Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме.

«Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ – это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя», – заявил он (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, предложенная система будет напоминать ту, которая существует в спортивной сфере. В подобной модели тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение. Чернышенко уточнил, что аналогичный механизм хотят реализовать и для учителей, которые вносят вклад в успех своих учеников.

10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему дефицита молодых преподавателей. В настоящее время доля молодых педагогов составляет всего 10% от общего числа. Если представители старшего поколения покинут профессию, то заменить их будет некому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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