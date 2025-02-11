Доход учителей в России предложили связать с успехами их учеников
В правительстве России рассматривают введение системы поощрения учителей в зависимости от достижений их учеников. Эта инициатива была озвучена вице-премьером Дмитрием Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме.
«Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ – это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя», – заявил он (цитата по ТАСС).
По словам вице-премьера, предложенная система будет напоминать ту, которая существует в спортивной сфере. В подобной модели тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение. Чернышенко уточнил, что аналогичный механизм хотят реализовать и для учителей, которые вносят вклад в успех своих учеников.
10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему дефицита молодых преподавателей. В настоящее время доля молодых педагогов составляет всего 10% от общего числа. Если представители старшего поколения покинут профессию, то заменить их будет некому.