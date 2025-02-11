Доход учителей в России предложили связать с успехами их учеников

По словам вице-премьера, предложенная система будет напоминать ту, которая существует в спортивной сфере. В подобной модели тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение. Чернышенко уточнил, что аналогичный механизм хотят реализовать и для учителей, которые вносят вклад в успех своих учеников.