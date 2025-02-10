Володин призвал решить проблему дефицита молодых преподавателей
На данный момент количество молодых педагогов составляет 10% общего числа. В случае если старшее поколение решит уйти из профессии, его некому будет заменить. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В сообщении Володин обозначил проблему нехватки молодых учителей. Сейчас доля преподавателей старше 65 лет превышает число молодых преподавателей.
Володин напомнил, как в ходе заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин указал на нехватку в российских школах учителей математики (33,2%) и физики (24,1%). Дефицит учителей такого профиля растет ежегодно на протяжении восьми лет. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что профильные министерства не видят проблем с кадрами в этой сфере, при этом учитывают совместителей и тех, кто преподает несколько несмежных предметов после переквалификации. По словам Володина, это не дает объективной картины.
Председатель Госдумы заключил, что в сфере образования накопилось множество вопросов и они требуют объективного и самокритичного подхода. Государственная дума вместе с правительством планируют предметно обсудить вопросы, связанные со стратегией развития образования в России, сообщил Володин.
6 февраля Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе заседания президент подчеркнул, что необходимо повышать качество подготовки учителей, поскольку необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов.