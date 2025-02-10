Володин призвал решить проблему дефицита молодых преподавателей

Володин напомнил, как в ходе заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин указал на нехватку в российских школах учителей математики (33,2%) и физики (24,1%). Дефицит учителей такого профиля растет ежегодно на протяжении восьми лет. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что профильные министерства не видят проблем с кадрами в этой сфере, при этом учитывают совместителей и тех, кто преподает несколько несмежных предметов после переквалификации. По словам Володина, это не дает объективной картины.