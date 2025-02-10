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Володин призвал решить проблему дефицита молодых преподавателей

Ведомости

На данный момент количество молодых педагогов составляет 10% общего числа. В случае если старшее поколение решит уйти из профессии, его некому будет заменить. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В сообщении Володин обозначил проблему нехватки молодых учителей. Сейчас доля преподавателей старше 65 лет превышает число молодых преподавателей.

Володин напомнил, как в ходе заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин указал на нехватку в российских школах учителей математики (33,2%) и физики (24,1%). Дефицит учителей такого профиля растет ежегодно на протяжении восьми лет. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что профильные министерства не видят проблем с кадрами в этой сфере, при этом учитывают совместителей и тех, кто преподает несколько несмежных предметов после переквалификации. По словам Володина, это не дает объективной картины.

Председатель Госдумы заключил, что в сфере образования накопилось множество вопросов и они требуют объективного и самокритичного подхода. Государственная дума вместе с правительством планируют предметно обсудить вопросы, связанные со стратегией развития образования в России, сообщил Володин.

6 февраля Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе заседания президент подчеркнул, что необходимо повышать качество подготовки учителей, поскольку необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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