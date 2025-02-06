Что говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию

Во-первых, нужно создать сквозную систему подготовки технических кадров – от школы до университета, сказал Путин. Такой опыт есть у тех регионов, где высокая доля промышленных предприятий. Причем нужно «формировать задел в компетенциях на годы вперед», чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты через 15-20 лет были готовы «отвечать на вызовы времени» и технологические изменения. Такая задача должна стоять и при разработке Стратегии образования до 2040 г., подчеркнул президент. Кроме того, нужно следовать и отечественным традициям, и мировым практикам в плане того, что техническое образование прежде всего должно быть фундаментальным, сказал Путин. «Необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов», – сказал президент. Поэтому должен быть высокий уровень преподавания этих предметов в школе, для чего нужно повышать и качество подготовки учителей.