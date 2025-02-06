Что говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию

Что говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованиюПрезидент предложил ввести учебные планы для студентов, которые уже работают по специальности
Президент 6 февраля провел заседание Совета по науке и образованию, приуроченное ко Дню науки, который будет отмечаться через два дня. На заседании обсуждали вопросы обеспечения инженерными кадрами «приоритетных для России направлений научно-технологического развития», прежде всего, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства.
Президент напомнил, что в конце 2024 г. было дано поручение правительству и РАН добавить дополнительные мероприятия, касающиеся темы технологического лидерства, чтобы обеспечить превосходство российских технологий. Россия должна быть конкурентоспособна в технологическом развитии, для чего нужны специалисты, которые готовы создавать уникальные решения, подчеркнул Путин. Также важнейшая задача – подготовка специалистов рабочих профессий и инженеров. Поскольку ситуация в экономике быстро меняется, нужны и нестандартные, экстраординарные шаги, отметил он. Для подготовки заседания Совета по науке была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители университетов, научных институтов, регионов и бизнеса. Путин сказал, чтобы они продолжали отслеживать ситуацию с подготовкой инженерных кадров, а также настроили действующие и создавали новые механизмы взаимодействия – через регионы, вузы и бизнес.
Во-первых, нужно создать сквозную систему подготовки технических кадров – от школы до университета, сказал Путин. Такой опыт есть у тех регионов, где высокая доля промышленных предприятий. Причем нужно «формировать задел в компетенциях на годы вперед», чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты через 15-20 лет были готовы «отвечать на вызовы времени» и технологические изменения. Такая задача должна стоять и при разработке Стратегии образования до 2040 г., подчеркнул президент. Кроме того, нужно следовать и отечественным традициям, и мировым практикам в плане того, что техническое образование прежде всего должно быть фундаментальным, сказал Путин. «Необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов», – сказал президент. Поэтому должен быть высокий уровень преподавания этих предметов в школе, для чего нужно повышать и качество подготовки учителей.
Во-вторых, президент призвал «комплексно обновить» программы по математике и естественно-научным дисциплинам, чтобы сделать понятными и интересными эти предметы для школьников. Решением такой задачи президент поручил заняться РАН, Российской академии образования, ведущим школам и научным организациям.
В-третьих, Путин поручил определить дополнительную потребность в кадрах для решения задач именно технологического лидерства, то есть определить параметры госзаказа для колледжей и вузов. По его словам, бюджетные места должны распределяться под задачи производств и отраслей. Поэтому нужно быстро выстроить механизмы контрольных цифр приема и довести их до учебных заведений. Причем, в первую очередь, бюджетные места должны получать вузы и колледжи, где высокие результаты по подготовке кадров, – оценивать это нужно по зарплате выпускников и их трудоустройству по специальности. Президент напомнил, что за последние годы был принят ряд решений, направленных на подготовку инженеров и рабочих. Есть программа «Профессионалитет», в рамках которой действует кооперация между образовательными учреждениями и предприятиями ключевых секторов экономики. Путин предложил такую модель в отношении колледжей закрепить на законодательном уровне.
Что касается вузов, то в 2023 г. было принято решение для всех направлений предложить разные сроки обучения в зависимости от профессии, отрасли, запросов рынка труда. Но нужно переосмыслить и учебные программы, а также сами механизмы обучения, сказал Путин. «Необходимо <…> существенно, на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях. Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул президент. Из-за этого многие студенты бросают учебу – президент привел в пример, что по некоторым инженерным направлениям с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся. Путин поручил Минобрнауки представить предложения, которые могли бы изменить ситуацию.
Путин также призвал вводить индивидуальные учебные планы для тех студентов, которые уже работают по будущей специальности, использовать гибридные форматы обучения. По его словам, для большого числа студентов совмещение учебы и работы становится нормой. Кроме того, президент предложил при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. То есть при завершении цикла обучения студент может пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации, при желании – пойти работать, а потом продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Такие возможности должны быть у выпускников колледжей и техникумов, которые хотят получить в будущем высшее образование, отметил президент.