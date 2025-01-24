Что Владимир Путин сказал о развитии МГУ

Что Владимир Путин сказал о развитии МГУПрезидент обозначил приоритеты развития вуза и раскритиковал незавершенное строительство научной долины
Президент Владимир Путин обозначил приоритеты развития Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова на заседании его попечительского совета. Возглавляет совет сам глава государства. Кроме приоритетов Путин отметил отставание в проведении капитального ремонта главного здания МГУ и строительстве университетской научно-технологической долины, добавив, что свои обязательства выполнило только правительство Москвы.
Начал заседание попечительского совета президент с поздравлений, поскольку совет собрался накануне 270-летия МГУ. Дата основания университета в день святой Татьяны стала праздником для российского студенчества. Путин поздравил коллектив, студентов и выпускников университета. По его словам, в XXI в. МГУ должен быть в числе ведущих мировых университетов и в авангарде образования и науки в России.
После этого президент перешел к приоритетам в работе МГУ. Деятельность университета должна выстраиваться вокруг достижения национальных целей развития, и прежде всего технологического лидерства, тем более учитывая, что МГУ обладает сильными фундаментальными факультетами, где обучают математике, химии, физике, биологии. Также здесь сосредоточен интеллектуальный потенциал, лучшие исследовательские и образовательные компетенции, поэтому все эти ресурсы должны работать в интересах национальной экономики и промышленности, сказал Путин. По его словам, в университете нужно создавать нестандартные перспективные решения, разрабатывать критические технологии, готовить специалистов, причем которые решали бы не только текущие задачи, но и готовы были бы отвечать на будущие вызовы.
Путин сказал, что созданные в МГУ методики должны быть положены в основу подготовки научных и педагогических кадров всех уровней образования в стране. В частности, МГУ должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие учителей, преподавателей вузов в области математики и естественных наук. Гуманитарные факультеты же должны играть «центральную роль в укреплении нашего ценностного суверенитета, помогать сохранять нашу национальную идентичность, беречь историческую правду».
МГУ должен наращивать международное сотрудничество со странами Азии, Африки, Латинской Америки, с партнерами России по СНГ, БРИКС, ШОС, сказал Путин. Также университет должен улучшать качество образовательных программ в зарубежных филиалах МГУ, активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России. Сейчас в вузе учатся 14 000 иностранцев. «Прилично», – заметил президент.
Чтобы быть сильными на мировой арене, нужно быть лучшими внутри страны, сказал Путин. Поэтому МГУ должен выдерживать конкуренцию с другими вузами за преподавателей, абитуриентов, поскольку она с каждым годом увеличивается. По словам президента, сейчас активно развиваются федеральные и национальные исследовательские университеты, появляются новые, в том числе негосударственные вузы, поэтому МГУ нужно постоянно отстаивать свои лидерские качества, быть привлекательным для абитуриентов.
Московский университет всегда славился своим сильным профессорско-преподавательским составом, заметил президент. «Многие сотрудники МГУ сами являются выпускниками университета, продолжают его лучшие исследовательские, педагогические традиции. Очевидно, что и заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, немножко отстает сегодня от среднего по Москве. Сергей Семенович, у нас какой средний уровень заработной платы по Москве?» – уточнил Путин у мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр сказал, что 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – сказал Путин. «Не больше, – ответил мэр. – Да, средняя зарплата 160 000». Садовничий сказал, что «в МГУ – 180 000». «Ну, тогда выполнили, да. Тем не менее считаю важным иметь это в виду», – сказал президент. Он подчеркнул, что руководство МГУ и правительство должны соблюдать показатели по зарплате профессорско-преподавательского состава и это касается всех вузов.
В состав попечительского совета входят президент ВТБ Андрей Костин, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, президент «Транснефти» Николай Токарев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков, Григорий Березкин, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощники президента Андрей Фурсенко и Алексей Дюмин, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности Антон Алиханов, министр науки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РАН Геннадий Красников, Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы Валентина Терешкова, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия, гендиректор музея «Московский Кремль» Елена Гагарина, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
После этого президент остановился на строительстве инновационной долины МГУ. Он напомнил, что на прошлом заседании попечительского совета в 2020 г. было принято решение завершить формирование долины к 270-летию МГУ. «Как я понимаю, не все намеченные планы удалось выполнить, так же как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий», – сказал Путин.
Свои обязательства по проекту создания долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер «Ломоносов», сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории вокруг кластера, а также главного здания МГУ, добавил президент. По его словам, сейчас появилось предложение «реализовать еще один масштабный проект по развитию нового кампуса университета». «Нужно все эти вопросы подробно обсудить в ходе сегодняшнего заседания попечительского совета. Я не исключаю. Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. Развитие МГУ – это, безусловно, один из приоритетов», – закончил президент.
Само заседание попечительского совета проходило в закрытом режиме.
До заседания попечительского совета президент посетил Музей истории МГУ и вручил Садовничему орден «За доблестный труд», которым был награжден коллектив университета. Соответствующий указ президент подписал 28 декабря 2024 г.