Что Владимир Путин сказал о развитии МГУ

Московский университет всегда славился своим сильным профессорско-преподавательским составом, заметил президент. «Многие сотрудники МГУ сами являются выпускниками университета, продолжают его лучшие исследовательские, педагогические традиции. Очевидно, что и заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, немножко отстает сегодня от среднего по Москве. Сергей Семенович, у нас какой средний уровень заработной платы по Москве?» – уточнил Путин у мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр сказал, что 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – сказал Путин. «Не больше, – ответил мэр. – Да, средняя зарплата 160 000». Садовничий сказал, что «в МГУ – 180 000». «Ну, тогда выполнили, да. Тем не менее считаю важным иметь это в виду», – сказал президент. Он подчеркнул, что руководство МГУ и правительство должны соблюдать показатели по зарплате профессорско-преподавательского состава и это касается всех вузов.