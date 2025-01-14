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ВЭФ: для искусственного интеллекта придется создать 170 млн новых рабочих мест

Но количество существующих специальностей сократится на 22%
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) позволит создать 170 млн новых рабочих мест, говорится в исследовании Всемирного экономического форума Future of Jobs Report 2025. Исследование проводилось среди 11 000 работодателей из 22 отраслевых кластеров и 55 стран мира. Его результаты были опубликованы 8 января 2025 г. к Давосскому форуму, который начнется 24 января.

Авторы отчета уверены, что сокращение текущих вакансий и специальностей к 2030 г. составит 22% от текущего значения, но при этом развитие ИИ позволит создать новые рабочие места, а 8% рабочей силы будет перенаправлено в другие сферы. В общей сложности, чистый рост рабочих мест составит 7% от общей занятости сейчас, в то время как фактура работы изменится с учетом развития ИИ, сообщается в отчете.

В ответ на рост и развитие технологий ИИ работодатели готовы переобучать и повышать квалификацию сотрудников. Об этом заявили представители 77% компаний, принявших участие в исследовании. Больше половины работодателей во всем мире планируют адаптировать под внедрение ИИ структуру бизнеса, около 65% работодателей настаивают на найме сотрудников с навыками работы с ИИ, а 40% компаний планируют все же сократить часть сотрудников, в случае если ИИ позволит автоматизировать задачи.

Около 86% работодателей со всего мира уверены, что ИИ полностью трансформирует рынок труда. В сфере финансов и электроники – больше, чем где-либо, в то время как энергетический и государственный секторы, наоборот, останутся менее подвержены изменениям из-за растущего влияния ИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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