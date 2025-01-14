ВЭФ: для искусственного интеллекта придется создать 170 млн новых рабочих мест

Авторы отчета уверены, что сокращение текущих вакансий и специальностей к 2030 г. составит 22% от текущего значения, но при этом развитие ИИ позволит создать новые рабочие места, а 8% рабочей силы будет перенаправлено в другие сферы. В общей сложности, чистый рост рабочих мест составит 7% от общей занятости сейчас, в то время как фактура работы изменится с учетом развития ИИ, сообщается в отчете.