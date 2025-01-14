ВЭФ: для искусственного интеллекта придется создать 170 млн новых рабочих мест

ВЭФ: для искусственного интеллекта придется создать 170 млн новых рабочих местНо количество существующих специальностей сократится на 22%
Искусственный интеллект (ИИ) позволит создать 170 млн новых рабочих мест, говорится в исследовании Всемирного экономического форума Future of Jobs Report 2025. Исследование проводилось среди 11 000 работодателей из 22 отраслевых кластеров и 55 стран мира. Его результаты были опубликованы 8 января 2025 г. к Давосскому форуму, который начнется 24 января.
Авторы отчета уверены, что сокращение текущих вакансий и специальностей к 2030 г. составит 22% от текущего значения, но при этом развитие ИИ позволит создать новые рабочие места, а 8% рабочей силы будет перенаправлено в другие сферы. В общей сложности, чистый рост рабочих мест составит 7% от общей занятости сейчас, в то время как фактура работы изменится с учетом развития ИИ, сообщается в отчете.
В ответ на рост и развитие технологий ИИ работодатели готовы переобучать и повышать квалификацию сотрудников. Об этом заявили представители 77% компаний, принявших участие в исследовании. Больше половины работодателей во всем мире планируют адаптировать под внедрение ИИ структуру бизнеса, около 65% работодателей настаивают на найме сотрудников с навыками работы с ИИ, а 40% компаний планируют все же сократить часть сотрудников, в случае если ИИ позволит автоматизировать задачи.
Около 86% работодателей со всего мира уверены, что ИИ полностью трансформирует рынок труда. В сфере финансов и электроники – больше, чем где-либо, в то время как энергетический и государственный секторы, наоборот, останутся менее подвержены изменениям из-за растущего влияния ИИ.