Путин призвал не допустить дефицита учителей
Президент России Владимир Путин призвал не допустить дефицита учителей в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию.
«Ни в коем случае не должен возникнуть дефицит ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин на заседании привел данные, согласно которым в школах работает 6,2% учителей старше 65 лет – среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства попросил министра просвещения Сергея Кравцова «просто иметь в виду» такую статистику.
«Ведомости» со ссылкой на исследование «Актион образования» в сентябре 2023 г. писали, что в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет: они составляют около 10% от общего числа педагогов. В исследовании «Актиона» отмечалось, что педагоги в возрасте 40–50 лет составляют около 59% преподавательского состава в школе, в детских садах – до 61%.
6 июля прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство совместно с Минпросвещения утвердило новую методологию оценки качества образования, включающую анализ качества подготовки детей и компетенций школьных учителей.