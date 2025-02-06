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Путин призвал не допустить дефицита учителей

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дефицита учителей в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Ни в коем случае не должен возникнуть дефицит ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов», – сказал он (цитата по ТАСС).

Путин на заседании привел данные, согласно которым в школах работает 6,2% учителей старше 65 лет – среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства попросил министра просвещения Сергея Кравцова «просто иметь в виду» такую статистику.

«Ведомости» со ссылкой на исследование «Актион образования» в сентябре 2023 г. писали, что в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет: они составляют около 10% от общего числа педагогов. В исследовании «Актиона» отмечалось, что педагоги в возрасте 40–50 лет составляют около 59% преподавательского состава в школе, в детских садах – до 61%.

6 июля прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство совместно с Минпросвещения утвердило новую методологию оценки качества образования, включающую анализ качества подготовки детей и компетенций школьных учителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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