Путин призвал не допустить дефицита учителей

«Ведомости» со ссылкой на исследование «Актион образования» в сентябре 2023 г. писали, что в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет: они составляют около 10% от общего числа педагогов. В исследовании «Актиона» отмечалось, что педагоги в возрасте 40–50 лет составляют около 59% преподавательского состава в школе, в детских садах – до 61%.