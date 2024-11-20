Правительство разработало план повышения качества преподавания математики

Правительство разработало план повышения качества преподавания математикиОн также направлен на устранение кадрового дефицита педагогов по естественнонаучным предметам
Правительство подготовило комплексный план по повышению качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в российских школах. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 ноября на стратегической сессии по развитию общего и профессионального образования. «Он [план] нацелен на то, чтобы молодые люди поступали в профильные вузы с хорошими знаниями и приходили работать на российские предприятия достаточно квалифицированными», – сообщил Мишустин (его слова приводятся на сайте правительства).
Сотрудник пресс-службы правительства рассказал «Ведомостям», что план опубликуют после того, как он будет утвержден. Президент Владимир Путин поручил разработать такой документ совместно с президиумом Совета при президенте по науке и образованию 25 марта 2024 г.
Премьер-министр в ходе своего выступления также обратил внимание на проблемы высокой бюрократической нагрузки на педагогов и нехватки специалистов в ряде регионов, назвав их «серьезными». Новый план, по его словам также нацелен на устранение кадрового дефицита и повышение квалификации педагогов по математике, физике и другим естественнонаучным предметам.
Согласно результатам сентябрьского онлайн-опроса Института образования НИУ ВШЭ, «Рыбаков фонда» и фонда «Университет детства», высокая бюрократическая нагрузка волнует 64% опрошенных учителей российских дошкольных и школьных образовательных учреждений, низкая заработная плата – 58% респондентов. В исследовании приняли участие 1059 российских педагогов. Большинство опрошенных (92%) работают в бюджетных учреждениях, а 8% – в частных. При этом 80% занимают педагогические должности, 20% – руководящие.
Из-за низкой зарплаты учителя вынуждены брать дополнительные ставки, отметила руководитель проектов по оценке социального импакта экосистемы «Рыбаков фонда» Ирина Кондратьева. Средняя нагрузка у учителей в России составляет 1,47 ставки, но при этом часть из них стараются взять на себя еще больше, подтвердила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, объем оплаты труда должен формироваться с учетом нормативной нагрузки и значимого базового оклада, который позволяет педагогам заниматься своим профессиональным развитием, не выгорать и справляться с другими обязательствами кроме учебных занятий.
1,3
трлн руб. было выделено на национальные проекты «Образование» и «Наука и университеты» из бюджета за последние пять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
При этом удовлетворенность профессией выразили 89% учителей, следует из результатов исследования. Этот показатель не связан с типом учреждения, уровнем образования и стажем работы, уточняется в результатах исследования. По словам Кондратьевой, тезис о том, что педагоги удовлетворены занимаемой позицией, подтверждают следующие результаты: только 13% опрошенных хотят заниматься фрилансом, репетиторством или открыть свой бизнес. «Любопытно, что педагоги из частных учреждений в 2 раза чаще задумываются о том, чтобы подрабатывать, чем их коллеги из бюджетных учреждений (21% опрошенных. – «Ведомости»)», – отметила она.
В последние годы педагогическая нагрузка на учителей возрастала, а уровень оплаты труда оставался прежним, отмечает ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. «На бюрократическую нагрузку продолжают жаловаться, несмотря на активные меры Минпросвещения России по ее снижению. Возможно, проблема – это неприятие любой нагрузки такого рода вне зависимости от ее объема», – считает эксперт. При этом удовлетворенность профессией сохраняется высокой, поскольку основной мотив выбора профессии учителя – интерес к педагогической деятельности, говорит Тищенко.