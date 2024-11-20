Правительство разработало план повышения качества преподавания математики

При этом удовлетворенность профессией выразили 89% учителей, следует из результатов исследования. Этот показатель не связан с типом учреждения, уровнем образования и стажем работы, уточняется в результатах исследования. По словам Кондратьевой, тезис о том, что педагоги удовлетворены занимаемой позицией, подтверждают следующие результаты: только 13% опрошенных хотят заниматься фрилансом, репетиторством или открыть свой бизнес. «Любопытно, что педагоги из частных учреждений в 2 раза чаще задумываются о том, чтобы подрабатывать, чем их коллеги из бюджетных учреждений (21% опрошенных. – «Ведомости»)», – отметила она.