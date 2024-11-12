В ЕГЭ по химии и физике могут появиться практические задания

Отсутствие экспериментальной части на ЕГЭ по физике и химии является недостатком, на который «все время» указывали инженерные вузы, рассказал научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, Рособрнадзор планировал внедрить практическую часть в госэкзамен еще 20 лет назад. Но тогда в службе от идеи отказались, так как закупка типового оборудования для экспериментов привела бы к монополии одного из производителей.