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В ЕГЭ по химии и физике могут появиться практические задания

Содержательные изменения еще в четырех других госэкзаменах обсуждаются в ФИПИ
Виталий Крюков
Алексей Орлов / Ведомости

На едином государственном экзамене (ЕГЭ) по физике, химии и биологии могут появиться практические задания, сообщил 11 ноября глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции. Подчиненный службе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже начал разрабатывать экспериментальную часть экзамена, добавил он.

Планируемые даты апробации и внедрения нововведений в ЕГЭ по химии, физике и биологии Музаев не уточнил. Но рассказал, что Рособрнадзор начал проверять оснащенность российских школ материалами и техникой, необходимыми для проведения экспериментов на экзаменах по естественно-научным предметам.

О планах разработать практические части для ЕГЭ по химии и физике говорила в августе этого года и директор ФИПИ Оксана Решетникова на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

Тогда же Решетникова сказала, что ФИПИ займется разработкой возможного комплекта заданий ЕГЭ по обществознанию и географии. По ее словам, в них появятся разные модули. Их содержание будет зависеть от специальности, по которой школьник хочет учиться в вузе, объясняла она. Например, профильные задания на ЕГЭ по обществознанию и географии, возможно, появятся отдельно для экономических и юридических специальностей, предполагала глава ФИПИ.

Также ФИПИ планирует начать разработку перспективных вариантов комплекта заданий ЕГЭ по истории, говорила Решетникова. В такие материалы, в частности, будут включены вопросы об истории региона, в котором живет сдающий экзамен школьник. Нововведение связано с тем, что с сентября 2025 г. в российских школах предмет «История» будет включать в себя краеведческий учебный курс «История нашего края», говорила Решетникова. Соответствующий приказ Минпросвещения был опубликован в феврале этого года.

Творческие задания могут появиться и в ЕГЭ по литературе, сообщала глава ФИПИ. Такую часть экзамена студенты смогут сдавать для поступления на креативные направления, например на режиссерские факультеты, объясняла она.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Рособрнадзора с просьбой уточнить, планирует ли служба вносить изменения в ЕГЭ по географии, обществознанию, литературе и истории.

Практические задания уже введены в основной госэкзамен (ОГЭ) по химии, напомнил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Но для экспериментальных заданий на ЕГЭ нужно обеспечить пункты сдачи экзамена расходными материалами и оборудованием, из-за чего практикумы не будут введены в следующем году, дополнил он.

Отсутствие экспериментальной части на ЕГЭ по физике и химии является недостатком, на который «все время» указывали инженерные вузы, рассказал научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, Рособрнадзор планировал внедрить практическую часть в госэкзамен еще 20 лет назад. Но тогда в службе от идеи отказались, так как закупка типового оборудования для экспериментов привела бы к монополии одного из производителей.

Практические задания на ЕГЭ также можно проводить на компьютерах, но для этого потребуется создание специальных программ, предположил Болотов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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