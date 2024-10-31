В России растет спрос на молодых ученых

В стране продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше. В 2022 г. число вакансий превышало количество резюме всего на 3%, а в 2023 г. – на 19%. Об этом говорят данные HH.ru, предоставленные «Ведомостям». В 9 из 10 вакансий требуемый опыт работы не превышает шести лет.