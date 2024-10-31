В России растет спрос на молодых ученых

В России растет спрос на молодых ученыхВакансий исследователей значительно больше размещенных резюме
В стране продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше. В 2022 г. число вакансий превышало количество резюме всего на 3%, а в 2023 г. – на 19%. Об этом говорят данные HH.ru, предоставленные «Ведомостям». В 9 из 10 вакансий требуемый опыт работы не превышает шести лет.
Количество ученых продолжает сокращаться, фиксирует Росстат. Среднесписочная численность научных сотрудников в госорганизациях в январе – июне 2023 г. составила 70 876 человек, тогда как в том же периоде текущего года числилось 66 620 ученых (на 6% меньше). Негативные факторы: зарплаты ученых не растут, а престиж профессии в последние годы падал. Если в 2018 г. зарплата научного сотрудника в 2,3 раза превышала среднюю по стране, то в 2024 г. в годовом исчислении разница уменьшилась до 1,8 раза.