В России впервые будет проведена оценка компетенций школьных учителей
Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества образования, включающую анализ качества подготовки детей и компетенций школьных учителей. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он пояснил, что для этого был собран пул вопросов. Будет проанализорован уровень подготовки учителя в психологическом плане, его профессионализм. Раньше подобные оценки строились только на основании результатов в учебе у детей, что не давало полной картины.
«Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит», – отметил Музаев.
Руководитель Рособрнадзора добавил, что новая методология будет будет апробирована ближайшей осенью. Всего индекс будет включать в себя 69 показателей. Планируется оценивать по уровню подготовки детей, компетенции учителей, а также качеству образовательной инфраструктуры.
«Это как раз-таки будет такой докладной записочкой для любого губернатора или главы муниципалитета, он поймет, во что ему нужно вкладываться. В учителей: целевые места обучения, в инфраструктуру, в компьютеры, в лаборатории, или на переобучение, переподготовку тех учителей, которые есть», – уточнил Музаев.
3 июля «Ведомости» со ссылкой на исследование Президентской академии (РАНХиГС) сообщили, что в школах сформировался запрос на учителей с развитыми коммуникативными навыками.
Первая такая компетенция – разрешение проблем. Сюда входят анализ рабочей ситуации, целеполагание и планирование, текущий контроль своей деятельности, оценка результата. Следом идет информационная компетенция – поиск, извлечение и обработка информации. Последняя из компетенций – коммуникативная, включая письменную коммуникацию, публичное выступление, ведение диалога, а также продуктивная групповая коммуникация.