В России впервые будет проведена оценка компетенций школьных учителей

«Это как раз-таки будет такой докладной записочкой для любого губернатора или главы муниципалитета, он поймет, во что ему нужно вкладываться. В учителей: целевые места обучения, в инфраструктуру, в компьютеры, в лаборатории, или на переобучение, переподготовку тех учителей, которые есть», – уточнил Музаев.