В школах сформировался запрос на учителей с развитыми коммуникативными навыками

В школах сформировался запрос на учителей с развитыми коммуникативными навыкамиРуководители школ считают, что в период «политической и экономической турбулентности» знания предмета уже недостаточно
Учитель в рамках профессионального стандарта должен не только знать преподаваемый профильный предмет, но и обладать универсальными компетенциями. К такому выводу пришли авторы исследования Президентской академии (РАНХиГС), с которым ознакомились «Ведомости».
Первая такая компетенция – разрешение проблем. Сюда входят анализ рабочей ситуации, целеполагание и планирование, текущий контроль своей деятельности, оценка результата. Следом идет информационная компетенция – поиск, извлечение и обработка информации. Последняя из компетенций – коммуникативная, включая письменную коммуникацию, публичное выступление, ведение диалога, а также продуктивная групповая коммуникация.
Специалисты провели опрос руководителей 255 общеобразовательных организаций в трех регионах, различающихся по типу экономического развития и административно-территориальной принадлежности: Ярославской, Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Исследователи отмечают, что в профессиональном стандарте педагога универсальные компетенции в явном виде не представлены. Они лишь косвенно отражаются в формулировках трудовых функций.
«Специализированные профессиональные компетенции в эпоху экономической и политической турбулентности обновляются быстро, а универсальные способы деятельности обретают более длительный, чем в рутинные периоды, «жизненный цикл» и вносят значительный вклад в эффективность работников», – уверены авторы исследования. Администрации школ, резюмируют в РАНХиГС, ориентированы на уменьшение числа неопределенных ситуаций, естественно возникающих в школьной жизни, за счет регламентированных действий педагогов.
Компетенции в образовании
Компетенции в образовании определяют федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Они подразделяют компетенции на три вида: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.
Универсальные компетенции – результаты освоения образовательных программ определенного уровня высшего образования. Они отражают общие знания, социальные и личностные способности обучающихся, позволяющие им быть успешными независимо от специфики и направления профессиональной деятельности.
Общепрофессиональные компетенции – результаты освоения программ по направлению подготовки (специальности) высшего образования, позволяющие выполнять обобщенные трудовые функции, инвариантные для области (сферы) профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции – результаты освоения программы конкретной направленности (профиля/специализации), позволяющие выполнять трудовые функции (профессиональные/трудовые действия) конкретного вида (видов) профессиональной деятельности (решать определенные типы задач и/или задачи профессиональной деятельности).
Специалисты пришли к выводу, что запросы работодателей к универсальным компетенциям учителей практически не зависят от региональных особенностей, дислокации, статуса и размера школы. При этом руководство учебных заведений стремится рассматривать универсальные компетенции как базу для выполнения узких специализированных (и поэтому во многом формализованных) функций.
Не самый высокий уровень требований к педагогам сегодня связан с тем, что в ряде случаев преподавательский состав может действовать по уже отработанным схемам, говорит автор исследования, директор Самарского филиала РАНХиГС Виктория Прудникова. «Педагогу не надо каждый раз придумывать что-то новое, учебный план и ряд образовательных и воспитательных технологий позволяют в определенных ситуациях действовать «по образцу». Образовательное пространство сегодня делится на заранее разработанные на федеральном уровне технологии и механизмы: педагогу уже не нужно придумывать что-то новое», – уверена эксперт. Текущие требования к уровню компетенций – отражение общей тенденции к формированию единого образовательного пространства, унификации образования, добавила Прудникова.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин также отметил, что отдельно стоит для учителей выделять ИКТ-компетентность: умение пользоваться электронными средствами обучения, различными приборами для визуализации материала (проектором или интерактивной доской).
Универсальные компетенции для педагогов и управленцев в образовании фактически ничем не отличаются от аналогичных компетенций в IT, считает руководитель проекта частной школы «Новый взгляд» Наталия Бондаренко. Но из очень широкого перечня особое значение приобретают способность работать в команде для эффективной организации учебного процесса, навыки коммуникации, навыки проектного и продуктового управления для реализации инициатив по развитию школы, широкий спектр навыков по работе с информацией.
Учитель одной из московских школ рассказал «Ведомостям», что требования к педагогам разнятся в зависимости от учебного заведения. Где-то требуют быть отличным специалистом по своему предмету, в другом же месте будут цениться его качества как исполнителя, коммуникабельность и умение решать конфликты. «Если брать общие требования, то это огромная многозадачность. Ты должен уметь все: учить, воспитывать, решать конфликты. Не забываем и про различные документы, с которыми педагог по-прежнему работает», – заключил собеседник.