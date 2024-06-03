В школах сформировался запрос на учителей с развитыми коммуникативными навыками

Не самый высокий уровень требований к педагогам сегодня связан с тем, что в ряде случаев преподавательский состав может действовать по уже отработанным схемам, говорит автор исследования, директор Самарского филиала РАНХиГС Виктория Прудникова. «Педагогу не надо каждый раз придумывать что-то новое, учебный план и ряд образовательных и воспитательных технологий позволяют в определенных ситуациях действовать «по образцу». Образовательное пространство сегодня делится на заранее разработанные на федеральном уровне технологии и механизмы: педагогу уже не нужно придумывать что-то новое», – уверена эксперт. Текущие требования к уровню компетенций – отражение общей тенденции к формированию единого образовательного пространства, унификации образования, добавила Прудникова.