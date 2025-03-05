В России сохраняется дефицит кадров в медицине и образовании
России по-прежнему не хватает работников в медицине и образовании, в частности, по итогам 2024 г. дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. Об этом сообщила на пленарном заседании Госдумы заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.
В прошлом году отток врачей наблюдался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Требуемый уровень зарплаты по врачам не был достигнут в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19.
Кроме того, Счетной палатой отмечен высокий процент досрочного расторжения трудовых договоров по программе «Земский доктор» и непривлекательность предусмотренной выплаты, размер которой для большинства регионов не пересматривался с 2012 г. Наблюдается и сокращение числа выпускников, устраивающихся в государственные медучреждения после окончания вузов. За 2018–2023 гг. также зафиксировано сокращение числа штатных должностей: по врачам – на 45 000 человек, по среднему персоналу – на 163 000 человек.
При этом в 2023 г. дефицит врачей в России составлял 29 000 человек, а среднего медицинского персонала – 63 000, сообщала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на конференции «Оргздрав – 2024». Таким образом, в общей сложности дефицит кадров в этой сфере усилился.
В сфере образования по итогам прошлого года Счетной палатой выявлены низкая зарплата, повышение среднего возраста педагогов и при этом высокий уровень нагрузки на одного работника, переток кадров в более привлекательные отрасли экономики. Также Счетная палата указывает на недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель». По данным госоргана, 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе по причине отсутствия жилья и работы для членов семьи.
В феврале президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию сообщил, что в школах работают 6,2% учителей старше 65 лет – среди преподавателей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства попросил министра просвещения Сергея Кравцова иметь в виду такую статистику. Он также призвал не допустить дефицита педагогов в России.
В ноябре прошлого года Минтруд прогнозировал, что к 2030 г. дефицит сотрудников в целом может достигнуть 2,4 млн человек. В частности, Москве к этому году будет не хватать 1 млн работников, говорил мэр столицы Сергей Собянин.