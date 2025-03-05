В России сохраняется дефицит кадров в медицине и образовании

Кроме того, Счетной палатой отмечен высокий процент досрочного расторжения трудовых договоров по программе «Земский доктор» и непривлекательность предусмотренной выплаты, размер которой для большинства регионов не пересматривался с 2012 г. Наблюдается и сокращение числа выпускников, устраивающихся в государственные медучреждения после окончания вузов. За 2018–2023 гг. также зафиксировано сокращение числа штатных должностей: по врачам – на 45 000 человек, по среднему персоналу – на 163 000 человек.