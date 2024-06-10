Минздрав указал на нехватку 29 000 врачей в России
В прошлом году дефицит врачей в России составил 29 000 человек, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на конференции «ОргЗдрав – 2024. Эффективное управление в здравоохранении», передает ТАСС.
По ее словам, в медицинской отрасли также не доставало 63 000 представителей среднего медицинского персонала. Такой персонал востребован фитнес-центрами, СПА-салонами и прочими учреждениями, что вызывает кадровый дефицит. Необходимо работать над повышением мотивации работников оставаться в государственной системе здравоохранения, отметила Семенова.
10 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах России с 2019 г. на 30% до 35 100.
В ординатуре также наблюдается положительная динамика. За последние пять лет число мест выросло до 19 700, что на 42% превышает показатель 2019 г.