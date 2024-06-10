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Минздрав указал на нехватку 29 000 врачей в России

Ведомости

В прошлом году дефицит врачей в России составил 29 000 человек, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на конференции «ОргЗдрав – 2024. Эффективное управление в здравоохранении», передает ТАСС.

По ее словам, в медицинской отрасли также не доставало 63 000 представителей среднего медицинского персонала. Такой персонал востребован фитнес-центрами, СПА-салонами и прочими учреждениями, что вызывает кадровый дефицит. Необходимо работать над повышением мотивации работников оставаться в государственной системе здравоохранения, отметила Семенова.

10 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах России с 2019 г. на 30% до 35 100.

В ординатуре также наблюдается положительная динамика. За последние пять лет число мест выросло до 19 700, что на 42% превышает показатель 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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