Минздрав указал на нехватку 29 000 врачей в России

По ее словам, в медицинской отрасли также не доставало 63 000 представителей среднего медицинского персонала. Такой персонал востребован фитнес-центрами, СПА-салонами и прочими учреждениями, что вызывает кадровый дефицит. Необходимо работать над повышением мотивации работников оставаться в государственной системе здравоохранения, отметила Семенова.