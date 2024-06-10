Мурашко: число бюджетных мест в медвузах России выросло на 30% за пять лет
С 2019 г. в медицинских вузах России число бюджетных мест увеличилось на 30% и достигло 35 100. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Число бюджетных мест приема на медицинские специальности в специалитете выросло с 26 800 в 2019 г. до 35 100 в 2024 г.», – сказал глава ведомства.
В ординатуре также наблюдается положительная динамика, добавил Мурашко. По его словам, за последние пять лет число мест выросло до 19 700, что на 42% превышает показатель 2019 г.
10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ заявил, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Он напомнил, что на сферу здравоохранения выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому». Спикер призвал Мишустина обсудить эту тему с министром здравоохранения и определиться со сроком ликвидации дефицита кадров.