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Мурашко: число бюджетных мест в медвузах России выросло на 30% за пять лет

Ведомости

С 2019 г. в медицинских вузах России число бюджетных мест увеличилось на 30% и достигло 35 100. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Число бюджетных мест приема на медицинские специальности в специалитете выросло с 26 800 в 2019 г. до 35 100 в 2024 г.», – сказал глава ведомства.

В ординатуре также наблюдается положительная динамика, добавил Мурашко. По его словам, за последние пять лет число мест выросло до 19 700, что на 42% превышает показатель 2019 г.

10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ заявил, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Он напомнил, что на сферу здравоохранения выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому». Спикер призвал Мишустина обсудить эту тему с министром здравоохранения и определиться со сроком ликвидации дефицита кадров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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