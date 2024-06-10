Мурашко: число бюджетных мест в медвузах России выросло на 30% за пять лет

10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ заявил, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Он напомнил, что на сферу здравоохранения выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому». Спикер призвал Мишустина обсудить эту тему с министром здравоохранения и определиться со сроком ликвидации дефицита кадров.