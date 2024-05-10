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Володин указал Мишустину на «кричащую» проблему дефицита врачей

Ведомости

В России не хватает 30 000 медицинских работников, министру здравоохранения следует задать вопрос, когда в стране будет ликвидирован дефицит кадров в медицинской сфере. Об этом в ходе рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин указал, что в России делается многое в сфере здравоохранения, но проблема с нехваткой кадров остается актуальной. 

«Но Михаил Владимирович, проблемы, которые на сегодняшний день все более кричащие – это отсутствие медицинских работников. Врачей не хватает 30 000 человек», – сказал Володин.

Спикер Госдумы предложил обсудить эту тему с министром здравоохранения, кандидатуру которого на эту должность вскоре внесет Мишустин. У будущего главы ведомства можно уточнить, сколько времени необходимо, чтобы «закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров». «Год? Два? Три? Сколько?» – сказал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что на сферу здравоохранения в России выделяются «огромные средства», но в больницах «работать некому».

Мишустин 10 мая заявил, что новое правительство планирует сосредоточиться на шести основных направлениях работы, основой для которых послужат тезисы президента из его послания Федеральному собранию. 

В марте замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что российским медучреждениям не хватает почти 30 000 врачей и 63 000 средних медицинских работников. При этом больницы и поликлиники более трети российских регионов имеют избыточное число административного персонала, следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). И. о. министра здравоохранения является Михаил Мурашко. Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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