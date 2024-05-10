Володин указал Мишустину на «кричащую» проблему дефицита врачей

Спикер Госдумы предложил обсудить эту тему с министром здравоохранения, кандидатуру которого на эту должность вскоре внесет Мишустин. У будущего главы ведомства можно уточнить, сколько времени необходимо, чтобы «закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров». «Год? Два? Три? Сколько?» – сказал Володин.