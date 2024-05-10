Что сказал Мишустин в Госдуме при рассмотрении его кандидатуры на пост премьера

«Президент в послании поставил две конкретные задачи. В ближайшие шесть лет снизить показатель бедности и обеспечить увеличение доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта», – напомнил Мишустин. Он отметил, что в России будет сформирована новая модель оплаты труда бюджетников – сотрудников социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки. Предстоит также пересмотреть цифры приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом. Кабмин также планирует создавать условия для удовлетворения спроса на обладателей рабочих специальностей.