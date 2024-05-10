Что сказал Мишустин в Госдуме при рассмотрении его кандидатуры на пост премьера

Что сказал Мишустин в Госдуме при рассмотрении его кандидатуры на пост премьераОн назвал приоритеты работы кабмина на шесть лет
Основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет послание президента Федеральному собранию. Об этом заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на переназначение на пост.
«Это [послание президента] ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать», – сказал Мишустин.
Мишустин выделил шесть основных направлений работы кабмина на ближайшие шесть лет:
укрепление экономики;
обеспечение технологического суверенитета;
цифровая трансформация;
народосбережение и поддержка семей с детьми;
повышение благосостояния и доходов граждан;
сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
«Президент поставил серьезную задачу – к 2030 г. Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», – напомнил Мишустин. Он заявил, что нужно не только увеличить валовой выпуск товаров и услуг, но рост должен сопровождаться повышением доходов россиян. Он также считает, что необходимо повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.
И. о. главы кабмина заявил, что правительство не планирует вводить ограничения для иностранных предпринимателей, которые хотят реализовать свои проекты в России. Ориентиры будут сделаны, прежде всего, на дружественные страны, отметил Мишустин.
В рамках укрепления технологического суверенитета будут запущены девять проектов. Они затронут сферы радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, продовольственной безопасности и др.
По направлению цифровой трансформации правительство по поручению президента запустит новый нацпроект «Экономика данных», напомнил Мишустин. «Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения – на уровне как минимум вдвое выше роста экономики», – заявил он.
Мишустин также заявил, что работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, чтобы их владельцы «могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке».
В России около 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. «Для нас самое главное – это их благополучие», – заявил Мишустин. По поручению президента программа выдачи семейной ипотеки будет продлена на шесть лет. Семьи при рождении третьего и последующего ребенка до конца 2030 г. смогут получать положенные 450 000 руб. на погашение жилищного кредита, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
В рамках заботы о здоровье россиян и о медицине кабмин продолжит борьбу с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. В ближайшие шесть лет кабмин планирует полностью модернизировать первичное звено.
«Президент в послании поставил две конкретные задачи. В ближайшие шесть лет снизить показатель бедности и обеспечить увеличение доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта», – напомнил Мишустин. Он отметил, что в России будет сформирована новая модель оплаты труда бюджетников – сотрудников социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки. Предстоит также пересмотреть цифры приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом. Кабмин также планирует создавать условия для удовлетворения спроса на обладателей рабочих специальностей.
Правительство будет и дальше уделять особое внимание развитию и интеграции новых регионов, заявил Мишустин. Важнейшей задачей он объявил поддержку участников спецоперации. «Продолжим обеспечивать их всем необходимым», – сказал и. о. главы кабмина под аплодисменты.
Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства. На встрече 10 мая глава государства выразил уверенность, что Госдума поддержит его кандидатуру. Утром 10 мая и. о. премьер-министра встретился со всеми пятью фракциями нижней палаты парламента. Четыре – «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» – пообещали поддержать кандидатуру Мишустина. «Пока же наша фракция воздерживается», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.