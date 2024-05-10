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Как в Госдуме представили кандидатуру Михаила Мишустина

По словам полпреда президента в нижней палате Гарри Минха, работу правительства поддерживают все фракции
Екатерина Дорофеева
Минх напомнил, что 6 мая президент дал высокую оценку работе правительства/ Пресс-служба Госдумы

Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра представили во время пленарного заседания Госдумы. В начале заседания выступил представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

В своей речи Минх напомнил, что президент России Владимир Путин 9 мая внес на утверждение Госдумы кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Он также напомнил, что в 2020 г. у Госдумы было только одно полномочие – дача согласия на назначение председателя правительства. На данный момент Госдума получила серьезный объем контрольно-кадровых полномочий в формировании правительства, прежде всего – рассмотрение кандидатуры Мишустина, ключевой фигуры правительства.

Минх заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина для него «простая задача». Он неоднократно выступал с ежегодными отчетами правительства, а согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. По словам Минха, эта оценка позволяет подробно не рассказывать о Мишустине.

Также Минх напомнил, что 6 мая президент дал высокую оценку работе правительства. Он повторил – глава государства выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина.

«Я прошу поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации», – сказал он.

Ранее Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Путин также надеется, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. Правительство должно работать без пауз.

В свою очередь Мишустин поблагодарил Путина за доверие. Он сообщил, что задачи и цели, поставленные президентом, являются ориентиром в работе правительства. Он также заявил, что пауз в его работе не будет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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