Как в Госдуме представили кандидатуру Михаила Мишустина

Как в Госдуме представили кандидатуру Михаила МишустинаПо словам полпреда президента в нижней палате Гарри Минха, работу правительства поддерживают все фракции
Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра представили во время пленарного заседания Госдумы. В начале заседания выступил представитель президента в Госдуме Гарри Минх.
В своей речи Минх напомнил, что президент России Владимир Путин 9 мая внес на утверждение Госдумы кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Он также напомнил, что в 2020 г. у Госдумы было только одно полномочие – дача согласия на назначение председателя правительства. На данный момент Госдума получила серьезный объем контрольно-кадровых полномочий в формировании правительства, прежде всего – рассмотрение кандидатуры Мишустина, ключевой фигуры правительства.
Минх заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина для него «простая задача». Он неоднократно выступал с ежегодными отчетами правительства, а согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. По словам Минха, эта оценка позволяет подробно не рассказывать о Мишустине.
Также Минх напомнил, что 6 мая президент дал высокую оценку работе правительства. Он повторил – глава государства выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина.
«Я прошу поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации», – сказал он.
Ранее Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Путин также надеется, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. Правительство должно работать без пауз.
В свою очередь Мишустин поблагодарил Путина за доверие. Он сообщил, что задачи и цели, поставленные президентом, являются ориентиром в работе правительства. Он также заявил, что пауз в его работе не будет.