Как в Госдуме представили кандидатуру Михаила Мишустина

В своей речи Минх напомнил, что президент России Владимир Путин 9 мая внес на утверждение Госдумы кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Он также напомнил, что в 2020 г. у Госдумы было только одно полномочие – дача согласия на назначение председателя правительства. На данный момент Госдума получила серьезный объем контрольно-кадровых полномочий в формировании правительства, прежде всего – рассмотрение кандидатуры Мишустина, ключевой фигуры правительства.