Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит Мишустина на пост премьера
Президент России Владимир Путин провел встречу с и.о. премьер-министра Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства», – сказал президент во время встречи.
Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. Правительство должно работать без пауз.
В свою очередь Мишустин поблагодарил Путина за доверие. Он сообщил, что задачи и цели, поставленные президентом, являются ориентиром в работе правительства. Он также заявил, что пауз в его работе не будет.
Президент заявил, что встретится с Мишустиным после решения Госдумы.
Ранее «Ведомости» писали, что Путин после вступления в должность предложил назначить на должность главы правительства Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру в Госдуму 10 мая. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции.