Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит Мишустина на пост премьера

Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. Правительство должно работать без пауз.