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Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит Мишустина на пост премьера

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с и.о. премьер-министра Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства», – сказал президент во время встречи.

Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. Правительство должно работать без пауз.

В свою очередь Мишустин поблагодарил Путина за доверие. Он сообщил, что задачи и цели, поставленные президентом, являются ориентиром в работе правительства. Он также заявил, что пауз в его работе не будет.

Президент заявил, что встретится с Мишустиным после решения Госдумы.

Ранее «Ведомости» писали, что Путин после вступления в должность предложил назначить на должность главы правительства Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру в Госдуму 10 мая. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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