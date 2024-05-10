Владимир Путин предложил переназначить премьер-министром Михаила Мишустина

Мишустин и его команда справились со всеми вызовами, которых случилось немало с самого начала его работы премьером, оценивает советник по стратегическому развитию компании M&S Decisions Елена Мержанова. Он способен организовывать людей, внедрять современные цифровые процессы, так что эффективность сохраняется даже после его ухода, яркий тому пример – ФНС, указывает она. «Я убеждена, что он и его команда могут достичь большего, а, учитывая масштаб нашей страны, на каскадирование решений и реализацию больших проектов нужно время. Вектор экономической повестки остается прежним, поэтому я вижу ценность в сохранении успешной команды, а не в изменении задач», – говорит Мержанова.