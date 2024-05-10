Владимир Путин предложил переназначить премьер-министром Михаила Мишустина

Владимир Путин предложил переназначить премьер-министром Михаила МишустинаЗа время прошлого срока он продемонстрировал Кремлю эффективность, считают эксперты
Президент Владимир Путин после вступления в должность предложил назначить на должность главы правительства Михаила Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру в Госдуму, сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции. 10 мая премьера предстоит утвердить Госдуме: с 11 часов у кандидата пройдут встречи с фракциями, а в 14 часов будет пленарное заседание по кадровому вопросу. По закону у нижней палаты парламента есть неделя на рассмотрение президентского предложения, но ожидается, что все произойдет за день.
Затем Мишустин в течение недели представит Путину предложения по структуре и составу своего правительства. Как писали ранее «Ведомости», состав Белого дома будет обновлен. В нем могут появиться и новые вице-премьеры (к примеру, обсуждается Виталий Савельев, обсуждаются и иные кандидатуры), число которых может вырасти, и новые министры (к примеру, Антон Алиханов).
Сохранение поста премьер-министра за Мишустиным – это ожидаемое решение президента, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Президент не раз хвалил правительство и данное решение будет означать сохранение преемственности курса исполнительной власти, говорит он. Кабмин под руководством Мишустина оказался в очень сложных условиях с самого начала своей работы и хорошо показал себя, считает эксперт.
6 мая Путин, подводя итоги работы перед формированием нового состава кабмина, похвалил уходящее правительство. «По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития», – отметил Путин. Президент поблагодарил Мишустина и Белый дом за напряженную и плодотворную работу, добавив, что ждет преемственности в вопросе достижения целей национального развития.
Результат работы кабмина президент охарактеризовал как «в целом удовлетворительный».
Переназначение Мишустина связано с ростом экономики в период работы его правительства и достижением успехов в преодолении сразу двух кризисов подряд – пандемии коронавируса и западных санкций, полагает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. Такое решение – это преемственность, которая позволит обеспечить устойчивость и последовательность проведения экономической политики, добавил он.
Сила Мишустина как премьера и профессионала заключается в его способности эффективно управлять в кризисных ситуациях, уверен управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Он занял пост премьер-министра в начале 2020 г. и сразу же столкнулся с пандемией коронавируса, констатирует Гусев.
Мишустин показал себя как менеджер, который преодолел ряд кризисов, согласен политолог Александр Немцев. Помимо ковида эксперт отнес к числу кризисов спецоперацию и связанные с ней санкции Запада. «Он показал крайне эффективную, грамотную работу, которая позволила России выйти из всей этой достаточно критической ситуации без серьезных потерь», – подчеркнул он.
Нынешний кандидат в премьеры, по оценке Немцева, известен как «менеджер-технократ, который занимается исключительно государственным управлением». «Так он делал в налоговой, в других своих деятельностях. То есть не столько участвует в политической повестке, сколько занимается исключительно такой практической, конкретной управленческой работой. И за это, судя по всему, его ценит президент, и поэтому ему оказывается всяческое доверие в нынешнем времени», – резюмировал Немцев.
Мишустин и его команда справились со всеми вызовами, которых случилось немало с самого начала его работы премьером, оценивает советник по стратегическому развитию компании M&S Decisions Елена Мержанова. Он способен организовывать людей, внедрять современные цифровые процессы, так что эффективность сохраняется даже после его ухода, яркий тому пример – ФНС, указывает она. «Я убеждена, что он и его команда могут достичь большего, а, учитывая масштаб нашей страны, на каскадирование решений и реализацию больших проектов нужно время. Вектор экономической повестки остается прежним, поэтому я вижу ценность в сохранении успешной команды, а не в изменении задач», – говорит Мержанова.