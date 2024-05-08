Во время формирования правительства должности могут получить и губернаторы

Во время формирования правительства должности могут получить и губернаторыВ частности, обсуждается возможное повышение главы Кузбасса Сергея Цивилева
Владимир Путин 7 мая принял отставку правительства, оно будет работать до утверждения нового состава Белого дома Госдумой: премьера – 10 мая, остальных членов правительства – 13 и 14 мая. Такую паузу собеседники «Ведомостей» объясняют по-разному (к примеру, насыщенным графиком главы государства 8 и 9 мая), хотя многие источники и считают, что это создает «дополнительный тонус» для тех, кто ждет назначений. В любом случае имена членов будущего кабинета должны быть известны к 12 мая – тогда их ждут в Госдуме для обсуждения в профильных комитетах.
Среди кандидатов «на повышение» называют в том числе некоторых губернаторов, рассказывают близкие к администрации президента (АП) источники «Ведомостей». В частности, среди кандидатов на министерские должности «из регионов» называли глав Калининградской и Нижегородской областей Антона Алиханова (возглавляет комиссию Госсовета по МСП) и Глеба Никитина (комиссия Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы»).
Но Алиханов предстоящий переезд в Москву опровергал в интервью «Ведомостям» (см. номер от 2 мая). «Я собираюсь, если все будет хорошо, закончить второй срок (начался в 2022 г. – «Ведомости»), успешно реализовав все, что обещал», – говорил он. Никитин 22 апреля сказал «Ведомостям», что «продолжает трудиться на благо региона (был переизбран в 2023 г. – «Ведомости»)».
Источник «Ведомостей» в АП полагает, что они сохранят нынешние посты.
О том, что глава Кузбасса Сергей Цивилев (переизбран в 2023 г.) может пойти на повышение, «Ведомостям» сказал собеседник в АП, а также четыре человека, близких к ней. Он встречался с Путиным сразу после президентских выборов (об этом сообщалось 23 марта), обращает внимание один из собеседников «Ведомостей». Один из источников характеризует его как эффективного управленца, который смог вникнуть в дела сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области, и считает, что он может применить свои знания на федеральном уровне.
«Я такой информацией не обладаю», – сказал «Ведомостям» на вопрос о предстоящем переводе в Москву сам Цивилев, который был 7 мая на инаугурации президента. По словам еще одного собеседника, Цивилев, «можно сказать, простился с регионом». В частности, 5 мая неожиданно собрали заседание парламента Кузбасса, где губернатору и его жене Анне Цивилевой присвоили звания «Почетный гражданин Кузбасса». Это сигнал к тому, что в Москве и на региональном уровне начали подготовку к перестановкам, уверяет собеседник «Ведомостей».
Чем известен Цивилев
До работы в администрации Кемеровской области Сергей Цивилев занимался инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2014 г. был генеральным директором угольной компании «Колмар», активы которой расположены в Якутии. В январе 2018 г. Цивилев стал контролирующим акционером «Колмара», выкупив 30% компании у Андрея Бокарева и доведя долю в ее капитале до 70%.
После назначения заместителем губернатора Кемеровской области в марте 2018 г. Цивилев передал долю в «Колмаре» своей супруге Анне Цивилевой, которая возглавляет совет директоров компании. Участия в управлении компанией он сейчас не принимает. Балансовые запасы угля «Колмара» – 1,1 млрд т, добыча в 2023 г. – 11,6 млн т (при общей добыче в стране в 438,7 млн т).
Впрочем, подчеркивает один из источников «Ведомостей», окончательно говорить о каких-либо решениях как о принятых преждевременно до того, как новый премьер представит президенту структуру нового правительства (эта норма предусмотрена Конституцией). А Путин, в свою очередь, согласится с ней.
В подготовке статьи участвовал Василий Милькин