Во время формирования правительства должности могут получить и губернаторы

О том, что глава Кузбасса Сергей Цивилев (переизбран в 2023 г.) может пойти на повышение, «Ведомостям» сказал собеседник в АП, а также четыре человека, близких к ней. Он встречался с Путиным сразу после президентских выборов (об этом сообщалось 23 марта), обращает внимание один из собеседников «Ведомостей». Один из источников характеризует его как эффективного управленца, который смог вникнуть в дела сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области, и считает, что он может применить свои знания на федеральном уровне.