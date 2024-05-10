Михаил Мишустин встретился с фракциями Госдумы

О встречах с Мишустиным представители фракций рассказали в Госдуме на пресс-подходах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент «учел ряд наших предложений», которые были сформулированы в «майском указе». «Теперь вопрос, кому поручить исполнение этих наказов», – сказал лидер КПРФ. Он положительно высказался о Мишустине, но сказал, что многое будет зависеть от членов кабинета министров. По его словам, фракция подготовила «наказ» новому составу правительства, который предусматривает реализацию установок, которые получил кандидат в президенты от КПРФ, депутат Госдумы Харитонов от граждан. «Как только мы услышим из уст премьера и министров, что они готовы их выполнить, что для реализации программ нужны профессиональные люди, то мы готовы поддержать это правительство. Пока же наша фракция воздерживается», – подчеркнул Зюганов.