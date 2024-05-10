Михаил Мишустин встретился с фракциями Госдумы

Михаил Мишустин встретился с фракциями ГосдумыЕго кандидатуру в должности премьер-министра 10 мая должна утвердить нижняя палата
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин провел встречи с пятью думскими фракциями. С 12:00 мск должна была начаться встреча с КПРФ, но она чуть задержалась. Затем Мишустин встречался с ЛДПР, потом со «Справедливой Россией». Следующими были «Новые люди» и последняя встреча состоялась с «Единой Россией». Все встречи прошли в закрытом от журналистов формате. Четыре фракции пообещали поддержать кандидатуру премьер-министра.
О встречах с Мишустиным представители фракций рассказали в Госдуме на пресс-подходах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент «учел ряд наших предложений», которые были сформулированы в «майском указе». «Теперь вопрос, кому поручить исполнение этих наказов», – сказал лидер КПРФ. Он положительно высказался о Мишустине, но сказал, что многое будет зависеть от членов кабинета министров. По его словам, фракция подготовила «наказ» новому составу правительства, который предусматривает реализацию установок, которые получил кандидат в президенты от КПРФ, депутат Госдумы Харитонов от граждан. «Как только мы услышим из уст премьера и министров, что они готовы их выполнить, что для реализации программ нужны профессиональные люди, то мы готовы поддержать это правительство. Пока же наша фракция воздерживается», – подчеркнул Зюганов.
ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Он также призвал остальные партии поддержать его, а не воздерживаться. По мнению Слуцкого, правительство слышит ЛДПР. Он предложил Мишустину отойти от практики отрицательных отзывов на депутатские инициативы. Также он заявил, что рекомендует губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Также он высказался за то, чтобы в будущем назначить Виктора Бута главой Министерства авиапромышленности, если такое будет сформировано.
Фракция «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Михаила Мишустина, сообщил журналистам председатель партии Сергей Миронов. По его словам, партийцы ожидают изменений в структуре правительства, поскольку указ президента от 7 мая о национальных целях развития до 2030 г. «требует новых подходов». В частности, Миронов предложил создать министерство либо агентство по демографии, вывести управление по вопросам миграции из структуры МВД и создать отдельное профильное ведомство. Также, по мнению «Справедливой России», необходимы создание агентства по делам ветеранов и передача Росстата в прямое подчинение президенту.
«Новые люди» также поддержат кандидатуру Мишустина, заявил лидер партии Алексей Нечаев. «Правительство Мишустина, к примеру, сделало очень многое по всей тематике, связанной с предпринимательством. В первую очередь, это уменьшение проверок, а это все сэкономленные деньги, время и творческая энергия людей», – заявил он.
Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, сказал журналистам председатель депутатского объединения Владимир Васильев. Секретарь генсовета партии власти, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что единороссы договорились о продолжении конструктивной работы с правительством. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, предыдущему правительству Мишустина приходилось решать «очень сложные задачи» в условиях сперва пандемии, а затем многочисленных санкций. «Я думаю, что это одно из самых эффективных, если не самое эффективное правительство РФ за последние годы», – сказал Жуков.
В 2012 г. кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР. Против голосовали КПРФ и «Справедливая Россия». Голосовавших за Медведева справороссов исключили из фракции за нарушение партийной дисциплины. В 2018 г. Медведева вновь поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР, против так же, как и шесть лет назад, были КПРФ и «Справедливая Россия». В 2020 г. назначение Мишустина поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что коммунисты воздержатся от голосования, так как им неизвестны состав будущего правительства и его программа.
Михаил Мишустин не так давно был в Государственной думе. Он представлял отчет правительства за 2023 г. в нижней палате 3 апреля.
Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра в Госдуму внес в ночь с 9 на 10 мая Владимир Путин. О внесении кандидатуры в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. После инаугурации президента 7 мая все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанности. После утверждения премьера в течение нескольких дней пройдет утверждение вице-премьеров и остальных гражданских министров в Госдуме и назначение президентом силового блока после консультаций с Советом Федерации.
Правительство в этом году впервые будет целиком сформировано по новым правилам, когда Госдума согласовывает не только кандидатуру премьер-министра, как раньше, но утверждает кандидатуру премьера и всех членов кабмина, кроме силовых. В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров.