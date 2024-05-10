Кандидатуры на должности вице-премьеров рассмотрят 13 мая
Депутаты Госдумы 13 мая рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
«13 [мая], в понедельник, состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая – кандидатуры на должности министров РФ», – сказал спикер Госдумы.
Депутаты 10 мая утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. За него проголосовали 375 парламентариев, воздержались – 57. Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства.
И. о. премьер-министра до этого заявил, что новое правительство планирует сосредоточиться на шести основных направлениях работы, основой для которых послужат тезисы президента из его послания Федеральному собранию. Первым направлением станет укрепление экономики, заявил Мишустин.
Как рассказывали ранее «Ведомостям» депутаты нижней палаты, в Госдуме 13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день планируется утвердить назначение министров.