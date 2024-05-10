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Кандидатуры на должности вице-премьеров рассмотрят 13 мая

Ведомости

Депутаты Госдумы 13 мая рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«13 [мая], в понедельник, состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая – кандидатуры на должности министров РФ», – сказал спикер Госдумы.

Депутаты 10 мая утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. За него проголосовали 375 парламентариев, воздержались – 57. Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства.

И. о. премьер-министра до этого заявил, что новое правительство планирует сосредоточиться на шести основных направлениях работы, основой для которых послужат тезисы президента из его послания Федеральному собранию. Первым направлением станет укрепление экономики, заявил Мишустин.

Как рассказывали ранее «Ведомостям» депутаты нижней палаты, в Госдуме 13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день планируется утвердить назначение министров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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