Прием врача узкого профиля в 2024 году подорожал в России на 17%Аналогичную динамику Национальное рейтинговое агентство фиксирует в стоматологии
Больше всего в сегменте платных медуслуг, оказываемых государственными и частными клиниками, в 2024 г. подорожали первичная консультация у врача-специалиста (например, гинеколога, хирурга) и первичный осмотр стоматолога. За год каждая из этих услуг в России выросла в цене на 17%, что выше общего уровня инфляции (составила 9,52% за 2024 г., по данным Росстата). Такие выводы следуют из обзора Национального рейтингового агентства (НРА), в котором проанализированы данные статистического ведомства. Документ есть у «Ведомостей».
В частности, средняя стоимость первого приема у врача-специалиста по стране увеличилась с 1111 до 1298 руб., следует из данных Росстата. Наиболее сильное повышение цены – более чем в 1,5 раза – на такую консультацию в 2024 г. было зафиксировано в Республике Алтай (+56%), Ульяновской (+52%) и Челябинской (+50%) областях. Услуга подорожала с 750 руб. практически до 1150 руб. за одно посещение, уточнили в НРА.
В лидерах роста цен также оказались лечебный массаж (+13% до 563 руб.) и гастроскопия (+11% до 2432 руб. за процедуру). В меньшей степени за год подорожали магнитно-резонансная томография и компьютерная томография (+3% до 3727 руб. за процедуру). Аналитики НРА связывают это с уменьшением числа пациентов с коронавирусом, а также с более широким уровнем проникновения этого типа диагностики.
В целом же разброс цен между регионами значителен, отметили в НРА. Он определяется соотношением спроса и предложения, распределением услуг между частной и государственной медициной, наличием специалистов, а также стоимостью закупок материалов и комплектующих, пояснили аналитики.
В частных клиниках годовая динамика цен на консультации узких специалистов тоже варьируется. По словам вице-президента ГК «Медси» Аллы Канунниковой, в 2024 г. стоимость такого приема в среднем выросла на 10–15% в зависимости от формата клиники, региона и типа услуги. Цена на консультации в сегменте амбулаторной гинекологии в регионах, в которых работает «Клиника Фомина», за год выросла на 7%, уточнил представитель пресс-службы компании. Средняя стоимость амбулаторных посещений в ГК «Мать и дитя» в 2024 г. выросла на 9,8% к 2023 г., сообщил представитель группы, не уточнив конкретный показатель для врачей-специалистов. В сети Grand Clinic стоимость первичных консультаций не повышали, сказала основатель компании Ольга Шуппо. Цены на расходные материалы в 2024 г. выросли на 7–10% в годовом выражении. Но, по ее словам, влиять на стоимость услуги они начинают на повторных приемах.
Как отмечается в обзоре НРА, одним из самых востребованных сегментов платной медицины по-прежнему остается стоматология. Лечение зуба в 2024 г. выросло в цене к предыдущему году в рамках инфляции на 10% (лечение кариеса – до 3347 руб., удаление зуба с анестезией – до 1998 руб.).
1,83 трлн руб.
составит объем рынка платных медуслуг, по оценкам аналитиков НРА. Это на 17% больше, чем в 2024 г. За последние семь лет (2017–2024), как следует из мониторинга, объем коммерческих медицинских услуг увеличился в 2,7 раза. При этом, согласно оценке НРА, этот рост на 60% был обеспечен инфляционными факторами и на 40% – развитием рынка
Тогда как консультативный осмотр у стоматолога без лечения в целом за год по стране подорожал на 17% до 516 руб., следует из данных Росстата. Сильнее всего – в Магаданской области. Цена этой услуги там выросла более чем в 1,5 раза (+54% до 575 руб.). При этом само лечение подорожало на 10% до 4595 руб.
В Томской области первичный прием без лечения в 2024 г. подорожал на 38% до 517 руб., то же в Северной Осетии (+32% до 277 руб.), Костромской области (+32% до 510 руб.). Околонулевая инфляция наблюдалась в Рязанской, Калининградской, Белгородской областях, а также в республиках Калмыкии и Адыгее. Тогда как в Воронежской области первичный прием у стоматолога даже подешевел на 4% до 317 руб., но стоимость лечения кариеса выросла на 13% до 3148 руб.
Оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб., писали «Ведомости» 10 января со ссылкой на подсчеты DentalData. Эта динамика преимущественно обусловлена повышением среднего чека на 13,9% до 7900 руб., поясняли аналитики DentalData. В 2025 г. НРА ожидает повышения средней стоимости платных стоматологических услуг в РФ на 8–13% при условии отсутствия внешних шоков.
В целом же причиной роста цен на медуслуги могли стать следующие факторы: увеличение затрат на зарплаты медиков и на материалы, а также рост логистических издержек и ускорение общей инфляции, считают эксперты НРА.
Спрос на узких специалистов и, как следствие, подорожание услуг связаны с тем, что в государственных поликлиниках для записи к таким врачам сперва надо обратиться к терапевту, сказал «Ведомостям» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Еще один фактор – нехватка узкоспециализированных врачей в первичном звене здравоохранения (поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и т. д.). В 2023 г. дефицит врачей в РФ составлял 29 000 человек, среднего медицинского персонала – 63 000, сообщала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова 10 июня прошлого года (цитата по ТАСС).