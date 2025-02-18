Прием врача узкого профиля в 2024 году подорожал в России на 17%

В частных клиниках годовая динамика цен на консультации узких специалистов тоже варьируется. По словам вице-президента ГК «Медси» Аллы Канунниковой, в 2024 г. стоимость такого приема в среднем выросла на 10–15% в зависимости от формата клиники, региона и типа услуги. Цена на консультации в сегменте амбулаторной гинекологии в регионах, в которых работает «Клиника Фомина», за год выросла на 7%, уточнил представитель пресс-службы компании. Средняя стоимость амбулаторных посещений в ГК «Мать и дитя» в 2024 г. выросла на 9,8% к 2023 г., сообщил представитель группы, не уточнив конкретный показатель для врачей-специалистов. В сети Grand Clinic стоимость первичных консультаций не повышали, сказала основатель компании Ольга Шуппо. Цены на расходные материалы в 2024 г. выросли на 7–10% в годовом выражении. Но, по ее словам, влиять на стоимость услуги они начинают на повторных приемах.