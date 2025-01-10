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Продажи стоматологических услуг в России в 2024 году выросли на 15%

На рост рынка кроме инфляции повлияла и переориентация спроса на более дорогие процедуры
Полина Гриценко
В прошлом году в России активно рос спрос на услуги по восстановлению зубов
В прошлом году в России активно рос спрос на услуги по восстановлению зубов / Freepik

Оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб., подсчитали в DentalData. Этот рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%, по оценкам компании.

Опрошенные «Ведомостями» сети частных стоматологий и клиник, оказывающих стоматологические услуги, также ожидают роста доходов за прошедший год. В «Белгравия дентал» прогнозируют увеличение выручки сети в 2024 г. на 21% год к году, в группе «Медси» – на 20%, «Будь здоров» – в среднем на 19%, указывают представители сетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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