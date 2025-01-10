Продажи стоматологических услуг в России в 2024 году выросли на 15%

Опрошенные «Ведомостями» сети частных стоматологий и клиник, оказывающих стоматологические услуги, также ожидают роста доходов за прошедший год. В «Белгравия дентал» прогнозируют увеличение выручки сети в 2024 г. на 21% год к году, в группе «Медси» – на 20%, «Будь здоров» – в среднем на 19%, указывают представители сетей.