Собянин: дефицит кадров в Москве может составить 1 млн человек к 2030 году
Дефицит трудовых ресурсов может достигнуть в Москве 1 млн человек к 2030 г. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
По его словам, дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов России. Он является одной из основных проблем экономики. Сейчас в Москве дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек.
«В Москве он вырастет к 2030 г. до миллиона человек. Это такая проблема, которую требуется решать, конечно, не только за счет мигрантов, но за счет и повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров», – отметил Собянин.
10 октября правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 гг. В частности, годовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%. По прогнозу также увеличится дефицит кадров. К 2027 г. он вырастет до 781 000 человек.
В июне руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов сообщил, что в агрегированной базе столичной службы занятости находятся 500 000 актуальных предложений, а уровень безработицы в Москве рекордно низкий – 0,3%, поэтому на одного соискателя приходится более 20 вакансий.