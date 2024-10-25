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Собянин: дефицит кадров в Москве может составить 1 млн человек к 2030 году

Ведомости

Дефицит трудовых ресурсов может достигнуть в Москве 1 млн человек к 2030 г. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов России. Он является одной из основных проблем экономики. Сейчас в Москве дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек.

«В Москве он вырастет к 2030 г. до миллиона человек. Это такая проблема, которую требуется решать, конечно, не только за счет мигрантов, но за счет и повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров», – отметил Собянин.

10 октября правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 гг. В частности, годовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%. По прогнозу также увеличится дефицит кадров. К 2027 г. он вырастет до 781 000 человек.

В июне руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов сообщил, что в агрегированной базе столичной службы занятости находятся 500 000 актуальных предложений, а уровень безработицы в Москве рекордно низкий – 0,3%, поэтому на одного соискателя приходится более 20 вакансий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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