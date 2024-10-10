Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития на три года

По итогам прошлого года основные экономические показатели Москвы продемонстрировали рост. В 2023 г. в столице открылось рекордное количество объектов транспортной инфраструктуры, в результате чего, по сути, был создан новый транспортный каркас города. Москва также лидировала по индексу качества городской среды в России и стала мировым лидером по темпам ее улучшения, сообщал мэр Сергей Собянин. Столичную инфраструктуру здравоохранения в 2023 г. пополнили 17 новых медицинских объектов. Всего в эксплуатацию было введено более 90 социальных объектов. Уровень безработицы на конец прошлого года составлял рекордно низкие 0,34%.