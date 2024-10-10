Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития на три года

Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития на три годаГодовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%
Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 гг. В частности, годовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы России.
В 2023–2024 гг. Москва вышла на темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4%. Его источником власти называют реальный сектор экономики, в том числе информационные и телекоммуникационные технологии, обрабатывающую промышленность, а также потребительский спрос в розничной торговле и общественном питании, платных услугах населению.
В 2025 г. ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на 10%, в 2026-2027 гг. – на 7,5% ежегодно. По итогам этого года его увеличение может достигнуть 14%.
Розничная торговля и платные услуги населению в следующие три года, согласно прогнозу, будут расти на уровне 2,5–3% и 4–5% соответственно. Инфляция по итогам этого года может составить 9%. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста потребительских цен.
Прирост инвестиций в городскую экономику ожидается на 4–4,8% ежегодно. При этом, по прогнозу, также увеличится дефицит кадров. Сейчас он составляет 500 000 человек и к 2027 г. вырастет до 781 000 человек.
По итогам прошлого года основные экономические показатели Москвы продемонстрировали рост. В 2023 г. в столице открылось рекордное количество объектов транспортной инфраструктуры, в результате чего, по сути, был создан новый транспортный каркас города. Москва также лидировала по индексу качества городской среды в России и стала мировым лидером по темпам ее улучшения, сообщал мэр Сергей Собянин. Столичную инфраструктуру здравоохранения в 2023 г. пополнили 17 новых медицинских объектов. Всего в эксплуатацию было введено более 90 социальных объектов. Уровень безработицы на конец прошлого года составлял рекордно низкие 0,34%.