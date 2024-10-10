ФНС разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДС со следующего года

Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога. В частности, в документе указано, что с 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и ИП, применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС.