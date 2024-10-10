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ФНС разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДС со следующего года

Рекомендации ведомства снимают ряд вопросов и сомнений бизнеса
Дарья Мосолкина
Методические рекомендации ФНС состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты НДС/ Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), к уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Документ есть у «Ведомостей». Обязанность по уплате НДС распространится на «упрощенцев», чьи доходы превышают 60 млн руб., с 1 января 2025 г. Такая поправка вошла в состав структурных налоговых изменений, принятых летом текущего года.

Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога. В частности, в документе указано, что с 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и ИП, применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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