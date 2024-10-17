Кадровый голод заставил компании снизить требования к кандидатам

Кадровый голод заставил компании снизить требования к кандидатамНо помогает ли подход «брать всех подряд» справиться с дефицитом персонала
Почти на каждой конференции по кадрам работодатели повторяют одну и ту же фразу: «Уже некого брать!» Они сетуют на то, что кадров на рынке катастрофически не хватает, а кадровый голод нарастает день ото дня. Например, о серьезном дефиците работников в столице недавно объявила мэрия Москвы. По данным пресс-службы московского правительства, в городе сейчас не хватает 500 000 работников, а к 2027 г. дефицит рабочей силы в столице составит 781 000 человек.
Исследование о высоком дефиците кадров в агропромышленном комплексе в октябре опубликовала HeadHunter. В отрасли остро не хватает агрономов и ветврачей, а на каждую вакансию приходится всего три резюме, при том что нормальный диапазон конкуренции, позволяющий выбирать качественных кандидатов, – от четырех до восьми человек на рабочее место.
Патовая ситуация сложилась с наймом и нехваткой персонала и в промышленности. По данным Минпромторга, только на обрабатывающих производствах не хватает 660 000 человек. В IT-cфере на данный момент, по данным Минцифры, дефицит составляет 500 000–700 000 работников. В логистике число опубликованных работодателями и пока не закрытых вакансий достигло, по данным HeadHunter, 312 500. В строительстве, по оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, кадровая недостача – 200 000 человек.
Острый дефицит кадров заставил компании снизить требования к кандидатам и брать всех, кто есть на рынке труда. Так, по данным опроса 265 компаний, проведенного Antal Talent, 59% респондентов снизили требования к кандидатам, 51% расширил воронку соискателей, 45% увеличили возрастной ценз и стали более охотно брать соискателей старшего возраста, 41% компаний ищет себе работников в других регионах.
«Ведомости» изучили, как работодатели справляются с наймом персонала в таких условиях, какие меры принимают и помогает ли стратегия «берем всех» справиться с дефицитом кадров.