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Кадровый голод заставил компании снизить требования к кандидатам

Но помогает ли подход «брать всех подряд» справиться с дефицитом персонала
Мария Подцероб
Мария Шакирова
Антон Осипов
Евгений Разумный / Ведомости

Почти на каждой конференции по кадрам работодатели повторяют одну и ту же фразу: «Уже некого брать!» Они сетуют на то, что кадров на рынке катастрофически не хватает, а кадровый голод нарастает день ото дня. Например, о серьезном дефиците работников в столице недавно объявила мэрия Москвы. По данным пресс-службы московского правительства, в городе сейчас не хватает 500 000 работников, а к 2027 г. дефицит рабочей силы в столице составит 781 000 человек.

Исследование о высоком дефиците кадров в агропромышленном комплексе в октябре опубликовала HeadHunter. В отрасли остро не хватает агрономов и ветврачей, а на каждую вакансию приходится всего три резюме, при том что нормальный диапазон конкуренции, позволяющий выбирать качественных кандидатов, – от четырех до восьми человек на рабочее место.

Патовая ситуация сложилась с наймом и нехваткой персонала и в промышленности. По данным Минпромторга, только на обрабатывающих производствах не хватает 660 000 человек. В IT-cфере на данный момент, по данным Минцифры, дефицит составляет 500 000–700 000 работников. В логистике число опубликованных работодателями и пока не закрытых вакансий достигло, по данным HeadHunter, 312 500. В строительстве, по оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, кадровая недостача – 200 000 человек.

Острый дефицит кадров заставил компании снизить требования к кандидатам и брать всех, кто есть на рынке труда. Так, по данным опроса 265 компаний, проведенного Antal Talent, 59% респондентов снизили требования к кандидатам, 51% расширил воронку соискателей, 45% увеличили возрастной ценз и стали более охотно брать соискателей старшего возраста, 41% компаний ищет себе работников в других регионах.

«Ведомости» изучили, как работодатели справляются с наймом персонала в таких условиях, какие меры принимают и помогает ли стратегия «берем всех» справиться с дефицитом кадров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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