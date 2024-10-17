Кадровый голод заставил компании снизить требования к кандидатам

Почти на каждой конференции по кадрам работодатели повторяют одну и ту же фразу: «Уже некого брать!» Они сетуют на то, что кадров на рынке катастрофически не хватает, а кадровый голод нарастает день ото дня. Например, о серьезном дефиците работников в столице недавно объявила мэрия Москвы. По данным пресс-службы московского правительства, в городе сейчас не хватает 500 000 работников, а к 2027 г. дефицит рабочей силы в столице составит 781 000 человек.