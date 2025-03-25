Совет Федерации на этой неделе рассмотрит закон об упрощенной сдаче ОГЭ

Авторами законопроекта о проведении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ являются вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Виктория Абрамченко, председатель комитета по просвещению Ирина Белых (все – «Единая Россия»), председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) и др. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) отозвала подпись под законопроектом перед первым чтением. Ее коллега по фракции Олег Смолин объяснял позицию КПРФ «против» тем, что инициатива противоречит ст. 43 Конституции, гарантирующей общедоступность школьного образования, и постановлению КС от 23 июля 2020 г., в котором «прямо написано, что ни под каким предлогом нельзя лишать права детей обучаться в старших классах». Коммунисты голосовали против законопроекта вплоть до третьего чтения.Во время рассмотрения в Госдуме законопроект постоянно претерпевал изменения: число участников эксперимента сперва увеличили с пяти до 12 регионов, а потом сократили до трех. Когда подошло время т

После анализа качества образования в каждом из субъектов, заявленных к участию в эксперименте, была сделана поправка, согласованная с Белым домом, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на такие изменения Смолин поблагодарил правительство за то, что оно «уменьшило потенциальный вред» законопроекта «в 4 раза».

ретьего чтения, проект вернули на рассмотрение еще раз во втором чтении из-за возражений правительства.