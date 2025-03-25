Совет Федерации на этой неделе рассмотрит закон об упрощенной сдаче ОГЭ

Совет Федерации на этой неделе рассмотрит закон об упрощенной сдаче ОГЭЮристы опасаются, что принятый Госдумой закон может лишить детей гарантий поступления в старшие классы
Сенаторы рассмотрят закон об упрощенном порядке сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) на пленарном заседании 27 марта, рассказала «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сам комитет рассмотрел думскую инициативу 24 марта и в ближайшее время опубликует заключение на нее. На заседании был озвучен ряд замечаний, сказала Гумерова.
«К примеру, что делать, если ребенок в регионе из числа участников эксперимента передумал поступать в техникумы и колледжи или если ученик приехал туда [в такой регион] из другого субъекта РФ», – пояснила она. По ее словам, потребуется подготовить нормативно-правовую базу для реализации инициативы. Помимо этого нужна активная разъяснительная работа в школах и муниципалитетах, добавила она.
Собеседник, близкий к администрации президента, считает, что пока судьба законопроекта окончательно не решена.
Опрошенные «Ведомостями» юристы увидели риски нарушения конституционных прав россиян в принятом 18 марта Госдумой законе «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования». Несоблюдение таких прав заключается в расширении полномочий регионов по отбору школьников в старшие классы, говорят эксперты. Закон предполагает упрощение сдачи ОГЭ для школьников трех регионов, желающих поступать в техникумы и колледжи. Для получения ими аттестата об окончании девяти классов достаточно сдать ОГЭ по двум предметам (русский язык и математика) вместо четырех. Эксперимент пройдет в 2025 г. в трех субъектах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области – и продлится до конца года.
Авторами проекта поправки позиционировались как расширяющие возможности школьников для получения профессионального образования. Дети, которые планируют продолжить обучение в 10-м классе, как и прежде, должны будут сдать ОГЭ по четырем предметам (русский, математика и два профильных предмета). Но им нужно будет набрать минимальные баллы, которые установят региональные министерства образования, следует из текста принятого закона. Эти же ведомства определят порядок «индивидуального отбора по результатам ОГЭ» в старшие классы школы. По действующим нормам порядок приема на обучение в старшие классы школ определяет Минпросвещения, следует из закона об образовании.
Закон создает риски для продолжения обучения в 10–11-м классах школы при успешном обучении по программе общего образования (5–9-й классы), доступность которого гарантирована Конституцией РФ, сказал «Ведомостям» юрист Антон Тимченко. По его словам, положения закона «слабо соотносятся» с постановлением Конституционного суда (КС) от 23 июля 2020 г., в котором инстанция указывает на обязанность государства гарантировать такие права школьникам.
Образовательные ступени
Среднее общее образование – 10–11-й классы школы.
Правительство в своем заключении к законопроекту просило предусмотреть механизм, позволяющий продолжить обучение тем девятиклассникам, которые не набрали минимальное количество баллов ОГЭ для поступления в 10-й класс, напомнил Тимченко. В принятой версии закона таким детям предоставили преимущественное право приема в колледжи и техникумы в пилотных регионах, продолжает он. «Иными словами, продолжение ими обучения по программе среднего общего образования не предполагается», – отметил эксперт.
Постановлением КС закреплено, что индивидуальный отбор обучающихся при приеме в старшие классы соответствует Конституции при двух условиях – обучающиеся и их родители должны быть заблаговременно проинформированы о таком конкурсе, а сами ученики должны иметь возможность продолжить обучение в той же школе, если они освоили программу 5–9-го классов, но не прошли отбор в профильные классы, продолжает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. «Новым законом второе условие, как мы видим, не соблюдено», – говорит он.
Как менялся законопроект
Во время рассмотрения в Госдуме законопроект постоянно претерпевал изменения: число участников эксперимента сперва увеличили с пяти до 12 регионов, а потом сократили до трех. Когда подошло время т
После анализа качества образования в каждом из субъектов, заявленных к участию в эксперименте, была сделана поправка, согласованная с Белым домом, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на такие изменения Смолин поблагодарил правительство за то, что оно «уменьшило потенциальный вред» законопроекта «в 4 раза».
ретьего чтения, проект вернули на рассмотрение еще раз во втором чтении из-за возражений правительства.
Таким образом, закон может нарушить статьи Конституции об общедоступности образования (ст. 43) и равенство прав на получение образования между школьниками пилотных регионов и других субъектов (ст. 19), отмечает Егулемов. Эксперимент способен усложнить поступление в 10-й класс для школьников пилотных регионов, считает и старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.
«Судя по реакции на закон, его положения неизбежно будут оцениваться КС», – считает Тимченко. Замечания к документу могут быть преодолены через толкование, опирающееся на «эволюцию социального контекста или политико-правовой ситуации». Авторы законопроекта могли учитывать риски нарушения статей Конституции, из-за чего срок эксперимента составляет всего один год, полагает Егулемов.
Любой законодательный эксперимент предполагает «естественные различия» между такими нормами в разных регионах, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта и председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). Он также отметил, что «государство вправе расставлять приоритеты в системе образования для удовлетворения потребностей общества в необходимых кадрах». При этом КС в своем постановлении признал недопустимым, чтобы регионы самостоятельно вводили ограничения на получение среднего общего образования, но для федерального законодателя инстанция не обозначала таких лимитов, подчеркнул он. В то же время постановление отсылает к действующему правовому регулированию, поэтому законодатель может предлагать изменения в порядке приема в школы, говорит он.
Департамент образования и науки Москвы представит свою позицию после вступления закона в силу, сказал его представитель. В комитете по образованию Санкт-Петербурга и министерстве образования Липецкой области не ответили на запрос. «Ведомости» также попросили прокомментировать критику закона Минпросвещения.
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Виктория Лейковская