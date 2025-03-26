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Мишустин: 160 000 многодетных семей получили выплату на ипотеку в 2024 году

Ведомости

Около 160 000 российских семей в прошлом году получили дополнительную выплату в размере 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

«2024 год решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. <...> Ряд преференций предусмотрен на федеральном уровне. Это, например, повышенный налоговый вычет либо субсидия в 450 000 руб. для погашения ипотеки. Ею, кстати, в прошлом году воспользовались почти 160 000 семей», – сказал Мишустин.

В июне 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2030 г. предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов. В ходе послания Федеральному собранию в прошлом году глава государства также заявил, что до 2030 г. будет продлена льготная программа семейной ипотеки.

По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с этого года и до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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