Мишустин: 160 000 многодетных семей получили выплату на ипотеку в 2024 году
Около 160 000 российских семей в прошлом году получили дополнительную выплату в размере 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.
«2024 год решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. <...> Ряд преференций предусмотрен на федеральном уровне. Это, например, повышенный налоговый вычет либо субсидия в 450 000 руб. для погашения ипотеки. Ею, кстати, в прошлом году воспользовались почти 160 000 семей», – сказал Мишустин.
В июне 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2030 г. предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов. В ходе послания Федеральному собранию в прошлом году глава государства также заявил, что до 2030 г. будет продлена льготная программа семейной ипотеки.
По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с этого года и до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в стране.