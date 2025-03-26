Мишустин: 160 000 многодетных семей получили выплату на ипотеку в 2024 году

По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с этого года и до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в стране.