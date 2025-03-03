Приоритетом нацпроекта «Семья» станет рост числа многодетных

Зато отметила, что целевой аудиторией проекта станут россиянки в возрасте 30–39 лет. Именно они «дают прирост третьих и последующих рождений», объяснила она. Число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться в стране до 2046 г., поэтому приоритет ставится именно на уже «состоявшихся» как матери россиянках, пояснила вице-премьер. Для таких женщин «работа очень важна и для них решение о рождении последующего ребенка в первую очередь связано с этим», отметила вице-премьер. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей к 2030 г. должен составить 0,475 (в 2023 г. – 0,44, по данным Росстата).