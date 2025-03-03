Приоритетом нацпроекта «Семья» станет рост числа многодетных

Приоритетом нацпроекта «Семья» станет рост числа многодетныхСамые высокие шансы повысить рождаемость в стране у женщин 30–39 лет
Одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с начала 2025 г. до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в России. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на презентации нацпроекта комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 28 февраля.
По данным Минтруда на январь, в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г. К какому именно абсолютному показателю стремятся власти к 2030 г., Голикова не озвучила.
Зато отметила, что целевой аудиторией проекта станут россиянки в возрасте 30–39 лет. Именно они «дают прирост третьих и последующих рождений», объяснила она. Число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться в стране до 2046 г., поэтому приоритет ставится именно на уже «состоявшихся» как матери россиянках, пояснила вице-премьер. Для таких женщин «работа очень важна и для них решение о рождении последующего ребенка в первую очередь связано с этим», отметила вице-премьер. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей к 2030 г. должен составить 0,475 (в 2023 г. – 0,44, по данным Росстата).
Для всех россиянок (не только многодетных матерей) суммарный коэффициент рождаемости за шесть лет должен вырасти до 1,593, продолжила Голикова. Этот показатель демонстрирует, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет). В 2024 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 и снизился на 0,7% в сравнении с 2023 г., уточнила вице-премьер со ссылкой на оперативные данные Росстата.
Что такое соцконтракты
Социальный контракт – это соглашение между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью контракта граждане могут пройти переобучение и повысить свою квалификацию для поиска новой работы, открыть собственное дело, а также получить средства на развитие личного подсобного хозяйства. Соцконтракты также позволяют приобрести необходимую одежду, обувь и школьные принадлежности для детей.
Голикова обозначила и проблемы, над которыми предстоит работать. Одна из них – уровень бедности среди многодетных. К 2030 г. правительство собирается снизить этот показатель до 12%. Впервые эта цель была обозначена президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 г. в послании Федеральному собранию. Тогда Путин говорил о сокращении показателя более чем вдвое – «хотя бы до 12%» (в 2022 г., по данным Росстата, доля малоимущих среди многодетных – 30,5%). Уровень бедности среди россиян в целом по итогам III квартала 2024 г. составил 8%, следует из данных статведомства.
Приоритет многодетным семьям будет отдаваться и при заключении социального контракта, ими нужно охватить к 2030 г. 6,3% малоимущих семей, следовало из презентации к выступлению главы Минтруда Антона Котякова. Суммарно за шесть лет государству нужно оформить 1,5 млн таких контрактов со всеми категориями граждан, сказано там.
Минтруд также должен обеспечить более 1,5 млн семей льготной ипотекой со ставкой 6% годовых (в Дальневосточном федеральном округе – 5%). Чтобы получить такую ипотеку, в семье должен быть ребенок возрастом до шести лет или имеющий инвалидность либо же двое и более несовершеннолетних детей.
Минздрав берет на себя отдельную федпрограмму по повышению качества и доступности медицинской помощи матерям и детям – в частности, проживающим в малых городах и селах, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
За шесть лет ведомство собирается открыть в России еще 336 женских консультаций, на начало 2024 г. было 1582 таких учреждения, уточнялось в докладе министра. Охватить медпомощью в таких центрах по итогам 2025 г. ведомство хочет 20% жительниц малых городов и сел, а к 2030 г. – 80% таких женщин. Продолжат развитие и доабортные консультирования, сказал министр.
Минздрав также собирается повысить доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России. За 2025–2030 гг. с помощью ЭКО должно родиться около 180 000 детей, т. е. 2,4% от общего числа родившихся, следует из презентации Минздрава.
Важным направлением станет популяризация многодетной семьи через телевидение, радио, интернет и кино, дополнила на презентации министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, для развития института семьи в России нужна культурная среда, основанная на традиционных ценностях.
Минобрнауки, в свою очередь, уже занимается созданием «просемейной среды» в российских вузах, заявила замглавы ведомства Ольга Петрова. По данным министерства, в университетах страны учится 25 700 студенческих семей и 5500 из них – с детьми. Каждую такую студенческую пару сопровождает проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности, продолжила она. К 2030 г. Минобрнауки планирует открыть комнаты матери и ребенка в каждом вузе страны, сейчас насчитывается 140 таких помещений, сказала Петрова.
Сколько стоит и из чего состоит «Семья»
На реализацию нацпроекта «Семья» суммарно за 2025–2030 гг. предусмотрено 17,9 трлн руб., а на ближайшие три года – 7,8 трлн руб., напомнила Голикова. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, продолжила она. Руководителем трех из них является Минтруд («Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение»), еще один закреплен за Минздравом, а последний – за Минкультуры («Семейные ценности и инфраструктура культуры»).
Сейчас многие пары откладывают появление первого ребенка из-за учебы, карьеры и отсутствия своего жилья, а уже после решения этих вопросов не могут родить из-за проблем со здоровьем, рассказал «Ведомостям» профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. «А если и родится ребенок, то чем позже это произойдет, тем меньше шансов на то, что потом будет второй», – говорит он.
«Уравновесить» бездетность и однодетность немалой части населения может рост числа многодетных семей, но пока их количество невелико, продолжает он. Чтобы повысить рождаемость среди студенток и работающих россиянок, следует вместе с действующими мерами помощи семьям расширить для них возможности работы и обучения в дистанционном режиме, без отрыва от детей, говорит эксперт.
Повышению рождаемости мешает и непрочность браков, говорит профессор. По данным опроса, проведенного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, около 70% респондентов считают, что даже в семьях с детьми мужья и жены имеют моральное право разводиться с нелюбимыми супругами. Многие женщины ограничиваются одним ребенком, осознавая возможность развода по такой причине, отмечает эксперт. Кроме того, многие пары живут в гражданском браке, чтобы не делить имущество в случае развода. Чаще всего такие пары либо бездетные, либо имеют только одного ребенка, многие из которых рождены от бывших законных супругов.